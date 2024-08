Sekal bych ruce. Z Vysočiny zmizely smírčí kameny nevyčíslitelné hodnoty

Takzvaný Krejčíkův kámen a dále křížový kámen na místě, jemuž se říká U Pytláka, byly cílem řady turistů a jako vzácné památky přetrvaly v regionu stovky let. „Je to prostě nevyčíslitelná škoda. Lidem, kteří tohle udělají, bych sekal ruce,“ netají rozhořčení Pavel Izdný, jihlavský autor série publikací o křížových kamenech na Vysočině i v dalších regionech.

Kdy přesně ke krádeži došlo, v tuto chvíli jasné není. „Ještě minulý pátek (16. srpna, pozn. red.) byly kameny na místě. O jejich zmizení víme od čtvrtka 22. srpna,“ popsal Luboš Korbář, zakládající člen a jeden ze správců facebookové skupiny Hraniční kameny & drobné kamenné památky, která má přes 14 tisíc členů.

Oba zmizelé křížové kameny muž z Bystřicka velice dobře zná, patří k jejich obdivovatelům a dle svých slov k nim i pravidelně chodil. Šok ze zmizení obou kamenných památek, o němž se ve čtvrtek dozvěděl, byl tak skutečně obrovský. „Obávám se, že oba kameny jsou už bohužel za hranicemi, někde v cizině. Tohle prostě musela být akce provedená na zakázku,“ myslí si Korbář.

Bez techniky by to nešlo

Obzvláště v případě „pytláckého“ kamene totiž není rozhodně snadné si jej jen tak vykopnout motyčkou a odvézt na kárce někam na zahradu. Jde o mohutný, 116 centimetrů vysoký kvádr z mramoru, který byl navíc nainstalován mezi velké a těžké balvany. Nyní tyto okolní kameny pouze kryjí prázdnou díru, jež po památce na místě zeje.

„Na tohle už potřebujete nějakou techniku, abyste kámen ze země dostali a potom ho také odvezli,“ konstatoval Korbář. Pytlácký kámen se nacházel na křižovatce lesních cest v rozlehlém polesí - zhruba dva kilometry od vesnice Vojtěchov a nedalekého Zubří. K místu, kde mají lidé k dispozici rovněž lavičky, sice nevedla značená turistická trasa, ale i tak bylo mezi výletníky, cyklisty i místními velmi oblíbené.

Rovněž v případě Krejčíkova kamene, jenž měl své místo u polní cesty vedoucí z Vojtěchova k hájovně, muselo jít podle Korbáře bezpochyby o plánovaný a promyšlený čin.

„Ten kámen by totiž plno lidí přehlédlo, musel se chvíli hledat. Byl skrytý ve stráni v trávě. Takže kdo tam šel, šel na jisto,“ míní Korbář. U této památky však zloději tak velkou námahu s vyproštěním vynaložit nemuseli. Objekt je zhruba o polovinu menší než Pytlácký kámen a v terénu nebyl umístěn příliš do hloubky. Ve stráni po něm teď zůstala jenom nepatrná díra. Luboš Korbář nyní plánuje obejít i další křížové kameny v okolí, aby je zkontroloval.

Připomínal zabití pytláka

Na zmizení památek upozornili místní obyvatelé. „Hned, jak to lidé nahlásili, jsme to začali řešit. Zjišťovalo se, jestli o tom někdo něco neví, zda nebyly přemístěny a podobně. Ale bohužel zatím vše ukazuje právě na krádež,“ shrnul Josef Zich, starosta obce Lísek, pod niž spadá i zmíněná místní část Vojtěchov. Obě odcizené památky se nacházejí právě v katastru Lísku.

„Obyvatele to samozřejmě zasáhlo, kameny jsou s obcí neodmyslitelně spojeny, je to kus historie. Neumím si představit, že by si je někdo odvezl třeba na zahradu - vždyť jsou oba opravdu známé, každý by je poznal,“ podotkl starosta, který vše oznámil i na policii. Ta se už události věnuje.

„Oznámení o odcizení smírčích kamenů jsme přijali včera (v pátek 23. srpna, pozn. red.). Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem. Šetření je proto na samém počátku,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Krádeže tohoto druhu památek nebývají sice časté, ale nejsou ani výjimkou. „V minulosti se tak stalo například na Pelhřimovsku u Zachotína, na hrázi rybníka Horní Kladiny. Zhotovena byla pak tehdy i replika ukradeného kamene. Nakonec ale kámen po deseti letech někdo vrátil zpět,“ zavzpomínal Izdný. Mohlo by to tak potvrzovat legendy, že smírčí kámen nikomu doma štěstí nepřinese, spíše naopak.

Křížové kameny totiž ve většině případů připomínají tragickou událost. Konkrétně Pytlácký kámen vzpomíná událost z roku 1569, kdy byl na místě zabit pytlák Petr Chrásta myslivcem Janem. Krejčíkův kámen zase vznikl na paměť umučení krejčovského tovaryše, jenž byl ve třicetileté válce obviněn Švédy z vyzvědačství.