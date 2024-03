Na strategickém místě. Nová základna záchranářů zajistí rychlejší příjezd sanitek

Výjezdová základna zdravotnických záchranářů v tomto městě už dlouhé roky existuje. Nachází se v budově v ulici Nad Gymnáziem. Prostor tam záchranáři sdílí s profesionálními i dobrovolnými hasiči. Navíc to je budova v soukromém majetku a krajské organizace tam jsou v nájmu.

To však nedává prostor na stavební úpravy či případné rozšiřování a modernizaci. „Nelze tam dělat dispoziční změny, nelze rozšiřovat prostory. S ohledem na současné provozní požadavky záchranné služby je výstavba nových výjezdových stanic v majetku kraje žádoucí,“ vysvětlil hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

„Moderní provoz si žádá lepší podmínky, které budou ideální ve vlastních objektech. I díky zátěži na dálnici potřebujeme úplně jinou základnu než tu, co tam je nyní,“ dodal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Kde tedy bude nové výjezdové stanoviště? Na strategickém místě v blízkosti sportovního areálu ve Školní ulici. Zastupitelé Velkého Meziříčí už schválili darování tohoto pozemku Kraji Vysočina. Nové umístění základny záchranářů bude znamenat i snadnější napojení na klíčové komunikace a tím i rychlejší příjezd na místa, kde budou záchranáři zasahovat.

„Je to strategické místo z hlediska toho, že Kraj Vysočina má dlouhodobý záměr výstavby jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí. Ten povede právě kolem této lokality. Obchvat přivede auta na dálniční nájezd během velmi krátké chvíle. To je nesporná výhoda,“ poznamenal Alexandros Kaminaris, starosta Velkého Meziříčí, s tím, že projekt obchvatu je ve fázi příprav projektové dokumentace pro stavební povolení.

Větší a dražší, ale bude zázemím pro celý okres

Velké Meziříčí nebude jediné město, kde bude Kraj Vysočina budovat nové základny záchranářů. Před dokončením je i nová základna v Telči. Další se mají vybudovat do konce roku 2027 v Bystřici nad Pernštejnem a v Humpolci.

Základna ve Velkém Meziříčí ale bude jiná. „Bude to jiný typ základy než v dalších městech. Měla by to být patrová budova s předpokládanou cenou 49 milionů korun. Bude tedy větší a mnohem dražší než ty ostatní. Nacházet se zde bude zázemí záchranářů pro celý žďárský okres,“ popsal Vladimír Novotný.

Aktuálně Kraj Vysočina zahájil zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na pořízení projektové dokumentace.

S novou základnou zdravotnických záchranářů ve Velkém Meziříčí by měla v budoucnu sousedit také nová hasičská stanice. Záměr však byl prozatím, kvůli nedostatku financí ve státním rozpočtu, odložen.