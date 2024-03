Asijskou tržnici nahradila kultura. Nová synagoga ve Velkém Meziříčí ožila

Radnice k ní proto plánuje přistoupit až v budoucnu, a hlavně teprve poté, co se prokáže, že objekt budou lidé skutečně využívat.

Výsledky zatím ukazují, že památka v ulici Novosady je pro veřejnost atraktivní. Za zhruba tři čtvrtě roku, kdy je město jejím vlastníkem, se tam již konala celá řada akcí. Objekt podle radnice láká jak organizátory, tak následně i návštěvníky.

„My jako město tam žádné akce nepořádáme, zájemci o uspořádání nějaké akce se nám ozývají sami. Pokud se už ale v synagoze něco konat má, rádi pomáháme s propagací. Je znát, že ten prostor má sílu, lidi zatím stále nepřestává vábit,“ popsal meziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Přepište dějiny i klasická hudba

Loni se uvnitř majestátní stavby odehrálo hned několik akcí, tematicky velmi různorodých. Lidé se tam mohli zúčastnit veřejného natáčení populárního podcastu Přepište dějiny, navštívit tradiční Charitativní sekáč a hned dvakrát se památkou rozezněly tóny klasické hudby.

Nová synagoga ve Velkém Meziříčí Nová synagoga v ulici Novosady byla postavena v letech 1868 až 1870 v novogotickém slohu architektem Augustem Prokopem.

Uvnitř zaujmou zajímavé dřevěné stropy a nepravé klenby s jemnou výzdobou, venkovní průčelí charakterizuje ztvárnění režného cihelného zdiva.

Půlstoletí sloužila budova jako skladiště, poté byla využívána provizorně jako nákupní středisko.

V červnu 2023 byla památka bezúplatně převedena z majetku Židovské obce Brno (ŽOB) do vlastnictví města.

V Nové synagoze se v současné době odehrává řada různorodých akcí, město proto pracuje alespoň na menších úpravách, jež umožní jejich další konání.

Kompletní rekonstrukce památky teď není kvůli své nákladnosti reálná, radnice ji však do budoucna v plánu má.

Ve Velkém Meziříčí, také v ulici Novosady, se nachází ještě barokní Stará synagoga, která je v majetku ŽOB.

Další meziříčskou židovskou památkou je hřbitov v ulici Bezděkov a zachovalý soubor židovské čtvrti na okraji historického jádra.

A podle dosud zveřejněného programu to vypadá, že tento rok bude Nová synagoga rozhodně také vytížena – figuruje v něm pestrá nabídka akcí. Letošní sérii tam už 8. března zahájil St. Patrick's Day, na němž vystoupily hudební i taneční skupiny zaměřené na irskou muziku.

Dne 17. března se pak v budově představí taneční orchestr meziříčské základní umělecké školy (ZUŠ) a hned o tři dny později bude interiér synagogy patřit žákovskému koncertu ZUŠ. Následovat mají například dubnové výtvarné dílny místního gymnázia, vernisáž výstavy, absolventský koncert, křest alba a koncert kapely Manon Meurt nebo červnové vystoupení Ivy Bittové.

„Určitě nám pomáhá, že jde o poměrně novou věc. Stále je ještě dost lidí, co uvnitř synagogy nikdy nebyli a chtějí se tam podívat. Atraktivní je to i pro pořadatele. Doufáme, že se nám tento zájem podaří udržet,“ podotkl Kaminaras.

Od okamžiku, kdy po dlouhých letech zmizela z nitra stavby vietnamská tržnice se zbožím všeho druhu, muselo město provést kromě nezbytného vyklizení a úklidu alespoň základní opravy. A i nyní je dle starosty potřeba zapracovat na tom, aby byl objekt uzpůsoben frekvenci konání akcí. Současné fungování je spíše provizorní.

„Pracujeme na projektu, který do budoucna zajistí alespoň nejnutnější úpravy – například obnovu elektroinstalace. Ta by měla být pak už schopna sloužit dnešním požadavkům pro konání různých koncertů a podobně. Teď jsme ve fázi, kdy některé věci kreslíme, jiné už ale třeba zadáváme truhlářům,“ nastínil starosta. Ve hře je podle něj i zatraktivnění venkovních prostor, respektive plochy mezi Novou a Starou synagogou, a to například letní kavárnou, s venkovním posezením přímo u řeky Oslavy.