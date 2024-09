„Bude to velmi těžké.“ Na Vysočině se obávají nejen vody, ale i silného větru

Zrušili rockový koncert, půlmaraton však ne V Havlíčkově Brodě zrušila oslavy 20 let působení ve městě společnost Futaba Czech. Výrobce autodílů a jeden z největších brodských zaměstnavatelů je plánoval na Havlíčkově náměstí od sobotního odpoledne až do pozdních nočních hodin. Na programu byl i velký rockový koncert, hlavní hvězdou měla být skupina Arakain. Celá akce je zrušena a posunuta na příští sobotu 21. září. Kompletně se změnil i line-up, hlavními hvězdami za týden mají být kapela Doga a zpěvačka Olga Lounová. Havlíčkův Brod zrušil z obav z počasí i veškerý doprovodný program k sobotnímu Dni evropského dědictví. Ve městě mělo být otevřeno 15 památek, které běžně přístupné nejsou, včetně například budovy Staré radnice nebo podzemí pod Svatovojtěšskou ulicí. „Některé, třeba podzemí, jsme kvůli očekávanému počasí vypustit museli. U jiných by počasí jejich otevření nevadilo. Ovšem návštěvníci by v tom měli chaos a předpokládáme, že by přišli v minimálním množství. Proto jsme se rozhodli program zrušit kompletně,“ vzkázala mluvčí radnice Zuzana Melounová. Otevřeny zůstanou jen muzea a galerie, které v sobotu mají běžný otevírací den. V sobotu si Havlíčkův Brod připomene 100 let od odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského v parku Budoucnost, jednoho ze symbolů města. Muzeum Vysočiny si k té příležitosti připravilo scénu připomínající slavnost z roku 1924. Původně se měla odehrát přímo u pomníku v parku. Počasí nicméně rozhodlo jinak. Improvizovaná scénka se odehraje v prostorách muzea na Havlíčkově náměstí. „Pokusíme se ji streamovat na internetu, aby ji mělo možnost vidět co nejvíc lidí. Nelze to odložit na jindy, 14. září je jen jedno,“ prozradila ředitelka muzea Alena Jindrová. Připomínka odhalení pomníku se odehraje v sobotu v 15 hodin. V sobotu dopoledne se v centru Havlíčkova Brodu poběží Havlíčkobrodský půlmaraton. V tuto chvíli pořadatelé počítají s tím, že se uskuteční i navzdory očekávanému deštivému počasí. „Běžci nejsou z cukru,“ tlumočila vzkaz pořadatelů mluvčí radnice Zuzana Melounová. Start i cíl závodu jsou na Havlíčkově náměstí, většina trasy vede po cyklostezkách podél řeky Sázavy. V případě vzedmuté hladiny řeky jsou pořadatelé schopni trasu upravit. Aktuální informace slibují zveřejňovat na profilu Havlíčkobrodského půlmaratonu na sociálních sítích.