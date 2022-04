Velikonoce na Vysočině nabízejí po covidové pauze spoustu svátečních akcí

Po dvou letech, kdy byly oslavy Velikonoc silně ovlivněny pandemií a takřka žádné akce se nekonaly, si lidé budou moci svátky užít konečně se vším všudy a bez omezení.

V Jihlavě lákají na jarmark i putování

Po dvouleté covidové odmlce se do Jihlavy vrací oblíbený Velikonoční jarmark. Zatímco dříve měl své místo na Masarykově náměstí, nyní se uskuteční ve Smetanových sadech, a to na Zelený čtvrtek – 14. dubna. „Ve stínu stromů budou kromě jarmarku i tvůrčí dílny, vystoupí tam folklorní soubor Pramínek a divadlo 100 opic s hrou pro děti Zajíček a velká mrkvová záhada,“ uvedla k programu Ivana Hamáčková z jihlavského odboru kultury.

Ve městě se od počátku dubna koná i druhý ročník Velikonočního putování. Na deseti stanovištích napříč Jihlavou najdou zájemci tematickou výzdobu a soutěžní úkoly. Jejich splnění je třeba zapsat do kartičky, již lze vyzvednout v turistickém informačním centru na Masarykově náměstí. Na stejné místo se potom vyplněné kartičky i vracejí, a to až do 29. dubna. Na každého účastníka čeká odměna, deset vylosovaných navíc obdrží hlavní ceny.

V Polné budou koulet vejce

Velikonoce na hradě spojené s koulením vajec si lze užít v neděli od třinácti do 16 hodin v Polné. Ani na jubilejním desátém ročníku akce nemůže chybět tradiční velikonoční hra, kdy je třeba vajíčko poslat z kopce, respektive z připravené šikmé plochy, tak, aby dorazilo do cíle co nejrychleji a hlavně vcelku. Kromě koulení si příchozí užijí také pletení pomlázek, zdobení kraslic nebo nejrůznější hry a kvízy pro děti i dospělé. Připraveno bude rovněž občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Žirovnice: program v zámku i zaječí stezka

Velikonoční program pro všechny věkové kategorie mají přichystán v Žirovnici. V neděli 17. dubna vystoupí od půl třetí na druhém nádvoří zámku sbor tamní základní umělecké školy Legátko. Po patnácté hodině se pak zájemci mohou těšit na hned dvě divadelní pohádky v zámeckém sále. Tentýž den od osmi večer zvou tamní hasiči ještě do sokolovny, a to na tradiční velikonoční taneční zábavu.

Rodiny s dětmi mohou také zavítat do místní části Štítné, kde je připravena až do 17. dubna Velikonoční zaječí stezka. Na zhruba hodinové trase, jež začíná na dětském hřišti, budou poutníci hledat zajíčky, odpovídat na záludné otázky a dozvědí se i něco o velikonočních tradicích. Účastníci mohou během cesty ozdobit přinesenou kraslicí se stuhou také strom Vajíčkovník, jenž tak poslouží jako doplnění velikonoční výzdoby vsi.

Hrad Kámen se zahalí do vůně perníčků

Již v dubnu se návštěvníkům otevřely na Vysočině brány některých historických památek. Patří mezi ně i hrad Kámen, kde jsou navíc pro návštěvníky kromě klasických prohlídek připraveny i speciální návštěvy hradu zaměřené na velikonoční zvyky a tradice. Od 15. do 18. dubna se na nich lze pokochat jarně nazdobenými interiéry a načerpat skutečně sváteční náladu.

„Chybět nebude oblíbené zdobení velikonočních perníčků, které si mohou lidé i sami vyzkoušet. Nachystaný budeme mít i tradiční mazanec, nádivku nebo ukázku nazdobených vajíček. Na všechny návštěvníky se už moc těšíme,“ popsala kastelánka Zlata Vobinušková. Velikonoční prohlídky začínají v 10.30, 12.30 a 14.30 a je lepší si je předem zarezervovat. Klasické prohlídky hradu startují od 10 do 16 hodin, vždy v celou hodinu.

Na Michalově statku budou slavit postaru

Nahlédnout do života obyvatel selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením poddanství v Čechách? To umožní zájemcům návštěva Michalova statku v obci Pohleď na Havlíčkobrodsku. V sobotu a neděli tam na ně bude čekat vyzdobená světnice s prostřenou tabulí, která ukáže, co se o Velikonocích jedlo a pilo.

Dovolí-li to počasí, budou k vidění i ukázky některých jarních prací a příprava polního nářadí. V sobotu navíc vystoupí folklorní soubor Škubánek se svým velikonočním programem s vynášením smrtky, dívčí koledou či s obchůzkou s řehtačkami. Těšit se lze rovněž na ukázky drobných řemesel, prodej tematických výrobků i na stylové občerstvení. Po oba dny je otevřeno od 10 do 17 hodin.

Parní lokomotiva vyjede na velikonoční jízdu

Zažít Velikonoce, které mají páru, a to doslova, lze v sobotu. Souprava s parní mašinou vyjede v 10.39 z Jindřichova Hradce směr Hůrky, kam by měl vlak dorazit ve 12.50. V železniční stanici Hůrky bude připravené občerstvení a bohatý program pro děti – velikonoční hledání kraslic, malování na vajíčka i na obličej nebo pletení pomlázky. Zpět z Hůrek se vlak vydá v 15.37, přičemž s návratem do Jindřichova Hradce se počítá v 17.12. Zájemci o jízdu do finální stanice pak budou moci pokračovat s menší soupravou až do Nové Bystřice. Akci pořádají Jindřichohradecké místní dráhy.

Bílá sobota na žďárském zámku

Velikonoční program pro návštěvníky všech věkových skupin je přichystán ve žďárském zámku. Vyvrcholí o Bílé sobotě akcí Barevné Velikonoce. „Připraveny budou jarní a velikonoční dílny i ukázky řemesel. Těšit se lze třeba na pletení obřích i klasických pomlázek, zdobení kraslic nebo výrobu velikonočních holubiček. Děti se mohou zapojit do drátování, naučí se otloukat píšťalku nebo točit keramiku na kruhu,“ nastínila část programu Martina Sedláková ze žďárského zámku.

V plánu je rovněž jarmark, jarní fotokoutek nebo tematické občerstvení – točit se bude třeba zelené pivo. Program, odehrávající se na zámecké terase pod hrází Konventského rybníka, doplní i další doprovodné akce.

Až do 18. dubna si lze užít detektivní rodinnou „stopovačku“ Záhada Velikonoc, zapojit se do hry Jarní šťouchaná nebo přihlásit svého potomka na Velikonoční kemp, kde si děti mohou v zámeckém areálu a jeho okolí užít zajímavý celodenní program. Otevřeno bude také Muzeum nové generace, Galerie Kinských či výstava Umění baroka.

Horácké muzeum zaplnily kraslice

Malované, voskované či děrované kraslice z dílny Miloslavy Gregorové z Nového Města na Moravě jsou už dnes k vidění ve výstavním sále tamního Horáckého muzea. Pokochat se křehkou krásou těchto výtvorů lze až do poloviny května. Na Zelený čtvrtek, mezi 9. hodinou ranní a půl pátou v podvečer, chystá muzeum po dvouleté pauze rovněž tradiční jarmark. Účast přislíbili příznivci tradičních řemesel z blízka i daleka.

„Až z Blatnice přijede s tradičními slováckými kraslicemi paní Čiháková. Paní Hrabovská, jejíž slámou zdobené kraslice jsou nepřekonatelné, je ze Želetavy, a paní Jaklová z Chotěboře zase předvede kraslice vrtané, zdobené voskovou batikou i takzvané ‚zeláky‘, které vznikají po vzoru prababiček leptáním šťávou ze zelí,“ přiblížila jen část programu Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Chybět nebude ani zdobení perníčků, pletení pomlázek, ukázky drátování či výtvorů ze šustí. V sobotu dopoledne mohou návštěvníci Nového Města zamířit také na první letošní jarní farmářské trhy, kde bude možné kromě obvyklého zboží nakoupit i velikonoční sortiment.

Zámky zvou na prohlídky

I během dubna si lze zpestřit dny volna návštěvou některých již otevřených památek, přičemž mnohé navíc lákají na velikonočně či jarně vyzdobené interiéry a tematické akce. Na Vysočině je během svátků otevřen například zámek Náměšť nad Oslavou či Jaroměřice nad Rokytnou i zřícenina Orlík u Humpolce.

Jen kousek za hranicemi Vysočiny lze zamířit třeba na hrad Svojanov na Svitavsku, kde na sobotu a neděli plánují Jarní slavnosti. Zájemci se mohou těšit nejen na oslavy jara a ukázky velikonočních zvyků, ale i na šerm a další zábavu. Také státní hrad Pernštejn u městysu Nedvědice v okrese Brno-venkov má již brány dokořán. Od 15. do 18. dubna tam je možné zavítat na prohlídku, a to mezi devátou a 15. hodinou. Návštěvu památky mohou zájemci doplnit i hledací hrou Korálky komorné Elišky. Hrací karta je k dostání například v infocentru v Nedvědici nebo ke stažení na www.pernstejnsko.cz.

Veselý Kopec a Betlém patří tradicím

V pátek bude zahájena jubilejní padesátá návštěvnická sezona na Veselém Kopci u Hlinska. K této příležitosti je připraven program s názvem Velikonoce na Veselém Kopci. Od Velkého pátku až do Pondělí velikonočního bude mít veřejnost možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů.

V pátek v 11 hodin se odehraje i vernisáž výroční výstavy nazvané Půlstoletí s vámi. V neděli 17. dubna navíc zahraje dechový kvintet Mrákotínka z Mrákotína a nakonec v pondělí ve 13.30 předvedou děti z obce Vinary obyčej vodění jidáše. Velikonoční výstava je až do 1. května k vidění také v hlinecké památkové rezervaci Betlém.

Svátky oživí i koňská show a králičí hop

Do svátečního se obleče Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Akce Velikonoce na Edenu se tam odehraje od pátku do pondělí. Vždy od půl desáté dopoledne až do šesti večer čeká na návštěvníky různorodý program. Těšit se lze na krojovaný průvod, ukázky zdobení kraslic, divadlo, rytířský koutek, hry, koňskou show, koncert kapely Dobrá pára či ukázky králičího hopu. Nebude chybět ani možnost projížďky na koni nebo koňskou bryčkou a bohaté občerstvení.