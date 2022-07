Zchátralý zámek změnil v luxusní místo. Nyní podnikatel Vala náhle zemřel

Stavitel a hoteliér Bronislav Vala minulý čtvrtek nečekaně zemřel během své dovolené v zahraničí. Úspěšný podnikatel vešel v širší známost poté, co během několika let kompletně a nákladně opravil zámek ve Valči, z něhož do té doby zbývaly pouze ruiny. Zcela zdevastovaný areál postupně opravil, a to včetně širšího okolí.