Na dotaci pro atletický tunel v Třebíči se dlouho čekalo, teď chybí peníze

Klub teď řeší, kde získat chybějící peníze. „Ta situace je tristní,“ posteskl si předseda oddílu atletiky Josef Vomela.

Atletický tunel by měl vzniknout v těsném sousedství současného atletického stadionu v Třebíči. Bylo by to první sportoviště takového charakteru na Vysočině, které by umožňovalo atletům trénovat v odpovídajícím prostředí i během zimních měsíců. Doteď totiž musejí dojíždět do podobných hal například v Praze.

Záměr výstavby atletického tunelu plánuje TJ Spartak Třebíč od roku 2020. Stavba měla v tehdejších cenách vyjít na 42 milionů korun. Financování měla pokrýt dotace 6,1 milionu korun od Kraje Vysočina a stejnou částku mělo uhradit město Třebíč. Zbytek, přibližně 29 milionů korun měl jít od Národní sportovní agentury (NSA).

Poprvé si TJ Spartak Třebíč zažádala o dotaci u NSA v roce 2020. Tu ale nový ředitel agentury úplně zrušil a na konci srpna loňského roku NSA vyhlásila novou dotační výzvu Regiony 2021 s trochu upravenými podmínkami. Třebíčští proto museli žádost upravit a znovu podat.

„Problém je v tom, že administrace dotace se prodloužila na neúměrně dlouhou dobu. Trvalo to skoro tři čtvrtě roku. Mezitím došlo k tomu, že se projekt kvůli všem těm událostem ve světě, inflaci a cenám stavebních materiálů zdražil o 18 milionů korun,“ popsal problém Vomela.

Podle mluvčího NSA Jakuba Večerky doba administrace investičních výzev záleží vždy na konkrétní výzvě.

„Dá se říci, že čím větší dotace, tím náročnější kontrola. Je potřeba dle zákona a pravidel výzvy uskutečnit mnoho procesů, abychom měli jistotu, že dotace bude udělena transparentně a v souladu s pravidly,“ uvedl.

Třebíčský klub však teď řeší, kde vezme zbývajících 18 milionů korun. Dotaci od NSA na zhruba 29 milionů už má TJ Spartak formálně přislíbenou.

„Podle NSA jsme byli jedním z nejlépe hodnocených projektů. Zbývá doložit jenom nějaké dokumenty. Je to formalita, ale v tuto chvíli pro nás už postrádá smysl,“ poznamenal Vomela.

Jediná možnost je třetí žádost

Firma, kterou má TJ Spartak Třebíč na stavbu tunelu již vysoutěženou, nedokáže kvůli zdražení materiálů stavbu za původní cenu 42 milionů korun postavit.

„Kraj Vysočina není schopen navýšit dotaci, veškeré dofinancování by bylo na městě Třebíč. A to také nemá finanční prostředky. Jsme v situaci, kdy nejsme schopni najít dofinancování,“ krčil rameny Vomela.

Jedinou možností by podle něj bylo zažádat o novou výzvu NSA, žádat o vyšší částku a zvýšit také dotaci kraje a města na 12 milionů korun.

„Problém je, že jsme teď před komunálními volbami a budeme muset čekat na nové zastupitele. Předpokládám, že poprvé zasednou až v listopadu. Zároveň když budeme čekat na další dotační výzvy, tak cena stavby může stoupat ještě výš. A také nám začnou propadat veškerá platná povolení, která ke stavbě máme,“ vypočítal další případné komplikace. „Rozhodně se ale nevzdáme. Budeme bojovat,“ dodal.

Kraj Vysočina nyní alespoň prodloužil do července 2024 čerpání dotace na 6,1 milionu korun. „Více jim teď nemůžeme pomoci,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Třebíčský atletický tunel by měli využívat sportovci z celé Vysočiny. Během zimy se mladí atleti zatím scházeli k tréninkům v různých školních tělocvičnách. Ty jim slouží zejména ke kondičnímu cvičení.

K nácviku mnohých atletických disciplín jsou tělocvičny příliš malé. Nové kryté sportoviště by mělo být 115 metrů dlouhé a 15,5 metru široké se dvěma výškovými úrovněmi.

Součástí navrhovaného tunelu je hygienické zázemí s toaletami a šatnami, sklad a kancelář. Uvnitř se počítá se sektory pro skok daleký, vysoký a pro skok o tyči. Dále by zde měl být vrhačský kruh s možností házení do sítě. A podařilo se vyprojektovat i běžecký ovál.