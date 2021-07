Ve finále ankety Strom roku je i „zpívající“ lípa ze Žďárských vrchů

V chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy je takzvaná zpívající Lukasova lípa držitelem hned několika „nej“.

Pravděpodobně se jedná nejen o tamní nejznámější, ale i o nejmohutnější a vůbec nejstarší památný strom. A to je jich ve Žďárských vrších evidováno celkem 38.



„Z toho je 33 solitérních stromů, dvě skupiny stromů a tři stromořadí. Druhým nejmohutnějším stromem CHKO je lípa na Chobotském dvoře v Kuklíku. Její stáří je odhadováno na více než 270 let,“ upřesnila Kateřina Fialová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Alois Jirásek i Bohuslav Martinů

Předpokládané stáří Lukasovy lípy je odhadováno dokonce na 700 let a obvod jejího kmene činí úctyhodných 12 metrů. Strom, pod nímž sedával i Alois Jirásek nebo Teréza Nováková a jejíž příběh měl v plánu zhudebnit skladatel Bohuslav Martinů, nese pojmenování podle dávné pověsti. Ta praví, že na konci 17. století se v její dutině ukryl místní hospodář, který tam přepisoval zakázané knihy a písně a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako by zpívala sama lípa. Odtud pak její přízvisko „zpívající“.

Hlasovat v anketě Strom roku, v níž letos o přízeň veřejnosti bojuje dvanáct finalistů z celkem sedmi krajů, lze až do 12. září, a to prostřednictvím DMS či online na webu www.stromroku.cz.

Vítěz bude vyhlášen 22. září v Brně a získá arboristické ošetření. A stejně jako předchozí vítězové bude také reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku. Tam loni zabodovala známá vysočinská Chudobínská borovice, rostoucí na břehu Vírské přehrady na Bystřicku.

„Celostátní anketu pořádáme od roku 2002. Od té doby se do hlasování zapojilo více než 729 tisíc lidí a získali jsme téměř 2,8 milionu korun. Tento výtěžek putoval na výsadbu a ochranu stromů,“ shrnula koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža.