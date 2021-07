Letošní Prázdniny v Telči nezastaví koronavirus ani rekonstrukce zámku

Řada podobných – i menších – festivalů totiž již druhým rokem své akce neuskuteční. Například jihlavský Vysočina fest, humpolecký Bernard Fest nebo Sázavafest ve Světlé nad Sázavou.

Prázdniny v Telči nezastavila epidemie koronaviru, ani pokračující rekonstrukce zámku. Právě na zámeckém nádvoří se totiž konají hlavní koncerty.

„S organizací takhle velkého festivalu to není jen tak. Nesmírně si proto vážíme podpory města a obrovskou podporu cítíme také ze strany státního zámku, kde se budou moci všechny koncerty uskutečnit navzdory probíhající rekonstrukci,“ říká za organizátory Vojtěch Kolář.

O tom, že po kultuře a koncertech je po lockdownu hladové i publikum, svědčí velký zájem o vstupenky. „Předprodej jsme spustili prvního června a jen od půlnoci do osmi ráno se prodalo na 550 vstupenek,“ potvrzuje Kolář.

Sedmnáctidenní přehlídka plná koncertů a divadelních představení nabídne na čtyřech scénách takřka stovku hudebníků. Kromě koncertů na nádvoří jsou připravené také pohádky v zámeckém parku, koncerty na náměstí, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a další doprovodný program.

Čeká se „divoké“ zahájení

Třicátý devátý ročník festivalu zahájí 30. července houslistka a zpěvačka Iva Bittová. Do Telče přijede s dalším ze svých unikátních projektů, smíšeným pěveckým sborem Babačka. „Zahájení bude pořádně po cikánsku divoké, protože vedle Ivy Bittové zazpívá také Bára Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa,“ zmiňuje Kolář.

I letos v Telči vystoupí přední jména české hudební, především folkové scény. Přijede například Karel Plíhal, skupiny Hradišťan, Javory či Vlasta Redl s kapelou. Dorazí rovněž Bratři Ebenové nebo písničkářka a harmonikářka Radůza. „Přitom Radůza vystupuje velmi vzácně. Jsme rádi, že si letos jako jedno ze svých koncertních zastavení vybrala právě Telč,“ pochvaluje si Kolář.

Křesťan zahraje s Druhou trávou i Poutníky

Zajímavý bude pro posluchače rovněž dvojkoncert Roberta Křesťana. Jeden den totiž bude hrát s kapelou Druhá tráva a s Michalem Pavlíčkem. Druhý den zavzpomíná na trampské začátky s kapelami Poutníci a Trapeři.

I letos bude pokračovat víkendová open-air scéna na Panském dvoře, kde se uskuteční velké festivalové koncerty kapel Mňága & Žďorp a Tatabojs. „Ty se v posledním roce předháněly v tom, kdo během pandemie rozehraje větší a zajímavější online projekty. Mňága jako jedna z prvních odehrála online koncert ze střechy, Tatabojs zase vydali novou desku a udělali vyšperkovaný stream z pražského centra DOX, což byl další z důvodů, proč si letos od kritiků odnesli sošku Anděla za skupinu roku,“ připomíná Vojtěch Kolář.

O zakončení Prázdnin v Telči se 15. srpna postarají akrobati z Cirku La Putyka. „Řekli jsme si s nimi, že když to minule zahajovali, tak by to letos mohli zakončit. A zakončí to s pořádným třeskem. Jejich představení se totiž jmenuje Kabaret Dynamit a míchá v sobě ta nejlepší novocirkusová čísla do jedné výbušné směsi,“ prozrazuje Kolář.