Opravený zámek ve Světlé změnil majitele. Koupil ho hoteliér a vinař

Rodina s ukrajinskými kořeny se majitelem dominanty pětitisícové Světlé nad Sázavou stala v roce 2013. Od města ho v tu dobu koupila za zhruba 17 milionů korun. Od té doby zanedbaný areál, který dlouhá desetiletí sloužil pro potřeby střední zemědělské školy, postupně obnovovala a renovovala.

„Byla to láska na první pohled. Okamžitě, když jsem zámek viděla, jsem se do něj zamilovala. Naším cílem byla jeho záchrana, což se podařilo. Taková ta špinavá stavební práce. Nyní už je to spíše o jeho provozu, marketingu a PR a to není moc práce pro nás,“ popsala Helena Degerme.

Na prodej byl zámek od loňského roku. Dokončit obchod se podařilo v minulém týdnu. V neděli zámecká paní předala majitelům poslední klíče a definitivně Světlou opustila. „Máme i jiné aktivity, jimž se musíme věnovat, mnohé jsou v zahraničí,“ naznačila.

Z Mikulova na Vysočinu

Novým majitelem novorenesanční památky se stal vinař a hoteliér Jiří Marian s rodinou. V Mikulově vlastní vinařství a vyhlášený čtyřhvězdičkový hotel Galant. Před devíti lety za jejich rekonstrukci a zřízení neobvyklého propojení obou provozů energiemi obdržel takzvaného ekologického Oscara.

Kromě Mikulova Marian vlastní hotel i v nedaleké Lednici. Několik nemovitostí pak provozuje v Praze. Vedle dalších aktivit je například předsedou představenstva Garážového parku Strašnice nebo společníkem ve firmě s cyklistickými potřebami Cyklocentrum, která má pobočku i v Havlíčkově Brodě.

Ve Světlé nad Sázavou bude mít hoteliér Marian na co navazovat. Rodina Degerme ze zámku vytvořila perlu města a oblíbený turistický cíl.

Památka nabízí několik expozic a prohlídkových okruhů včetně speciálních pro děti, ubytování v zámeckých apartmánech, na nádvoří byla zřízena kavárna. Na zámku se konají společenské akce, návštěvníci mají možnost si zahrát únikové hry. Veškeré prostory jsou zrekonstruované, a to i včetně jedinečné oranžerie.

„Myslím, že jsme vytvořili poměrně solidní značku. Tu teď předáváme dál,“ konstatovala Helena Degerme. Do oprav zámku za jejího působení putovaly desítky milionů korun.

Nejdražší prodávaný rekreační objekt v ČR

Jiří Marian o svých budoucích záměrech dosud neinformoval. Podle Degerme však s největší pravděpodobností bude chtít na dosavadní směrování zámku navázat. Možná se více zaměří na ubytování a prohlídkové okruhy cílící na historii objektu, a nikoliv tolik na muzejní expozice. Podmínky prodeje nemovitosti ani jedna ze stran nekomentovala.

V původním inzerátu, který zveřejnilo jen pár specializovaných nadnárodních realitních kanceláří, se objevovala cifra 110 milionů korun. Časopis Forbes dokonce světelský zámek označil za nejdražší prodávaný rekreační objekt v Česku. Zda je zmíněná částka skutečnou prodejní cenou, však není jisté.

Zámek zaujímá zastavěnou plochu přibližně pěti a půl tisíce metrů čtverečních, stojí na pozemku o ploše přes 13 tisíc metrů čtverečních. K zámku přiléhá část parku se zahradou a s kašnou. Mylně však Forbes uvedl, že rodina Degerme k zámku zakoupila anglický park s kaskádou rybníků a můstků. Ten dlouhodobě patří městu a tak to i zůstane.

2. října 2018

Jak přiznal světelský místostarosta Josef Hnik, radnice změnu majitele očekávala. V hodnocení však zůstává opatrný. „Mluví se o tom už skoro dva roky. Zatím se ale nic takového nepotvrdilo. Dokud to nebude zapsané v katastru, neuvěřím tomu,“ řekl.

V katastru nemovitostí však změna majitele nebude na první pohled patrná. Transakce byla podle Heleny Degerme učiněna formou prodeje cenných papírů ve společnosti Zámek Světlá s. r. o. Zápis v katastru by tak měl zůstat, změnil se však majitel této společnosti.

Pro město je zámek velice cenný. Na základě dohody s vlastníkem v něm funguje Muzeum Světelska, konají se kulturní akce a v Rytířském sálu svatby.

„S paní Degerme jsme v tomto ohledu měli nastavené velice dobré vztahy. Pokud je zámek skutečně prodán, budeme se o to snažit stejně tak s novým majitelem,“ vzkázal místostarosta.

Škola skončila v roce 2011

Světelský zámek vyrostl na základech původní tvrze ze 14. století. Ta byla za éry rodu Trčků z Lípy v 16. století přestavěna v renesanční lovecký zámeček. Svou současnou podobu má areál od roku 1873, kdy skončila pětiletá novorenesanční přestavba, na které se podílel vídeňský sochař Josef Gasser.

Na počátku 20. století se na zámku usídlila Pozemková banka. Brzy nato se zámek stal majetkem továrníka Richarda Morawetze. Ten v roce 1938 na zámku zřídil uprchlické centrum pro německé odpůrce Adolfa Hitlera. Brzy však musel zámek opustit.

Za války využívala zámek ke svým účelům německá posádka. Po skončení bojů byl zámek konfiskován a chvíli sloužil československé armádě. V roce 1949 se začaly zámecké prostory využívat pro střední zemědělskou školu. Ta zde zůstala až do roku 2011.

S Krajem Vysočina, který byl zřizovatelem školy a tehdejším vlastníkem zámku, se radnice domluvila na výměně památky za jednu z bytovek ve městě. V roce 2013 pak vedení Světlé rozhodlo o prodeji zámku rodině Degerme. Ta byla v pořadí až třetím zájemcem o areál, předchozí dva ovšem z obchodu před podpisem smlouvy vycouvali.