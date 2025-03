Dezinfekční rohože, praní jen na farmě. Opatření proti slintavce a kulhavce rostou

„Každý den jsme v kontaktu s veterinou, konzultujeme, takže víme přesně a aktuálně, kde se ten problém nachází. A víme, že riziko, že se sem nákaza dostane, se stupňuje,“ řekla Alena Nováková předsedkyně představenstva farmy LUKA ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku.

Zdroje nákazy jsou v současnosti na Slovensku a v Maďarsku. Onemocnění SLAK je extrémně nakažlivé. Ohrožuje především sudokopytníky, skot, prasata, ovce a kozy, ale i muflony, jelenovitá zvířata, navíc však zvířata chovaná v Česku v zoo, jako jsou třeba žirafy. Člověk může být přenašečem nemoci, ale takřka nikdy neonemocní. Nemoc se přenáší přímým kontaktem, dále slinami, močí, výkaly či mlékem, ale také vzduchem.

Pro Kraj Vysočina by nákaza SLAK znamenala významné riziko, protože kraj je v tuzemsku největším producentem jatečního skotu a prasat i hlavním výrobcem mléka.

Mimořádná opatření, vydaná Státní veterinární správou (SVS), ale i řadu dalších, „nepovinných“ preventivních kroků proto už druhý týden zavádějí farmáři i chovatelé po celé Vysočině. Cíl je jasný: zamezit zavlečení nákazy slintavky a kulhavky do svých chovů.

Oblečení se pere přímo na farmě

Dezinfekce vozidel, záznamy o jejich vjezdu i o vstupu lidí. To jsou jen základní opatření, která nyní platí třeba v Zemědělském družstvu Nové Město na Moravě, kde pečují o 2800 kusů skotu. Další změny chovatelé nastolili interně, aby prevence byla pokud možno maximální.

„Například naši ošetřovatelé a vůbec všichni, kdo sem chodí, včetně veterináře a inseminátora, se musejí z civilu převléknout do místního oblečení. To se pak pere přímo na farmě, nesmí se nikam vynášet,“ popsala hlavní zootechnička novoměstského družstva Kristýna Kubešová.

Nic náhodě neponechávají ani ve firmě Zemědělská a.s. Krucemburk, kde je živočišná výroba z hlediska objemu tržeb rozhodujícím úsekem. Vedle aplikování dosavadních veterinárních opatření se podnik rozhodl objednat třeba i speciální dezinfekční rohože.

„Zakázaly jsme také veškeré návštěvy do provozu. Ke zvířatům teď nechodí nikdo, kdo skrze svoji práci vyloženě nemusí,“ doplnil Tomáš Grygar, předseda představenstva firmy. Ta se specializuje hlavně na chov skotu, jehož má kolem 2700 kusů, ale zabývá se i chovem drůbeže a výkrmem prasat.

V Ratibořicích pozastavili agroturistiku

Na kozí Biofarmě DoRa v Ratibořicích na Třebíčsku se to každoročně v tuto dobu hemží kůzlaty, která jezdí obdivovat celé exkurze návštěvníků. Firma produkuje široký sortiment výrobků z kozího mléka, ale je i častým cílem výletníků. Letos však prozatím museli majitelé farmy agroturistiku pozastavit. Bezpečí zhruba 850 koz a jejich mláďat je nyní přednější.

„Farmu jako takovou jsme uzavřeli, dovnitř nikoho nepouštíme. Zrušili jsme jak nasmlouvané exkurze, tak i různé opravy, revize a podobně, aby pohyb lidí a aut tady byl opravdu minimální. Auta také samozřejmě dezinfikujeme,“ vyjmenovala sérii kroků, jež Ratibořičtí zavedli, Kamila Sedláčková, provozní Biofarmy DoRa.

Pro zákazníky je aktuálně otevřený pouze obchod se sobotním odpoledním prodejem. „Ten má možnost přístupu z druhé strany areálu, přes zahradu, mimo dvůr a zvířata,“ doplnila Sedláčková. Ve vstupu do zahrady bude také umístěna dezinfekční plocha na obuv, jíž lidé budou procházet. Přes týden pak mohou zákazníci přednostně využít prodejní automat před farmou, fungující po celý týden.

Kvůli riziku nákazy SLAK byla nyní uzavřena například také obora v Kralicích nad Oslavou, která je jinak ve vymezenou dobu pro veřejnost průchozí. Změny nastaly také v Kozím spolku v Třebíči, kde chovají několik plemen koz, koně a další zvířata. Aby veřejnost nepřicházela do kontaktu s kozami, pozměnili tam zaměření zájmových kroužků pro děti i místo jejich konání.

Místo dezinfekční rohoží chlorované vápno

Preventivní opatření zavedli už před dvěma týdny také ve zmíněné farmě LUKA ve Vysokých Studnicích. „Nemáme zatím dostupné dezinfekční rohože, tak používáme chlorové vápno, nádoby s dezinfekcí na obuv pro zaměstnance i všechny příchozí, které jsme naprosto minimalizovali. Všechna zvířata, která jsme prodávali ven, tak se prodávají mimo farmu. Je velkou otázkou, jestli budeme do areálu pouštět kamiony se zbožím, nebo s nimi manipulovat jinde a pak náklad převážet. Myslím, že dezinfekce kol a podvozků aut je v tuto chvíli dostatečná. Kdyby se SLAK opravdu dostal do Česka, budeme silně přitvrzovat,“ řekl Nováková.

Podle ní je obrovským rizikem přenos vzduchem. „Vítr nezastavíte. Tahle nákaza je pro krávy tím, čím byl covid pro člověka. Máme 1800 kusů skotu, ohrožení je veliké,“ míní Nováková.

Veřejnost by měla podle jejího mínění reagovat například tak, že se nebude snažit do farem vniknout. „Farmy není možné hermeticky zavřít, některé ani z technických důvodů nelze oplotit. Nemůžeme zabránit, aby sem ti lidé nevlezli, je to o disciplíně a pochopení vážnosti situace, protože společnost si zvykla na dostupné potraviny v řetězce levně v každou chvíli, ale může se rázem všechno zkomplikovat a může dojít k velkým šokům,“ řekla Nováková.

Na farmě jsou u vjezdů do areálu postavené bloky z palety s výstražnými cedulemi, vjezdy jsou pokryté chlorovým vápnem, na chodnících jsou nádoby s dezinfekcí na boty. „Zvířata se nakládají mimo farmu, mlékárna dezinfikuje auta, než k nám přijede, u nás opět projedou desinfekční vanou, chlorujeme. Kdyby se to mělo rozšířit, zavřeme vrata a u nich bude strážný. A nepustíme dovnitř nikoho. Takhle to nechci domýšlet, ale není to klidná situace. Mechanický přenos můžete eliminovat, ale přenos vzduchem nezastavíte,“ obává se Nováková.

Zoo zakázala kontakt s ovečkami a kozami

Vážné riziko znamená SLAK i pro jihlavskou zologickou zahradu. Chovají zde nákazou ohrožené ovce a kozy, ale třeba i žirafy. „Zakázali jsme prodej krmení pro ovečky a kozy, ke kozám do výběhu návštěvníci nesmí chodit, vstup jsme tam uzavřeli, ovečky se nesmí krmit ani hladit. Zrušili jsme prodej a zastavili dočasně čerpání již zakoupených zážitkových poukazů ke zvířatům. To vše jsou opatření z naší vlastní iniciativy, zatím nejsou povinná, zahrada normálně funguje,“ informovala mluvčí zoo Simona Kubičková.

Celostátní mimořádná veterinární opatření, vydaná 20. března kvůli ohniskům SLAK na Slovensku, zakazují z této země přepravu zvířat vnímavých k nákaze SLAK a také z nich vyrobených tepelně neopracovaných produktů. Obnoveny byly rovněž veterinární kontroly na česko-slovenské hranici i ve vnitrozemí ve spolupráci policií a celníky.

V reakci na nová slovenská ohniska nákazy ve středu v podvečer státní veterina zpřísnila svá opatření. „Určená vozidla nad 3,5 tuny budou moci překračovat hranice ze Slovenska do České republiky výhradně přes čtyři určené hraniční přechody. Před překročením hranic budou vozidla dezinfikována projetím přes dezinfekční pás,“ uvedl Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy. Veterináři zároveň zakázali dovoz zvířat vnímavých či ohrožených ke SLAK a tepelně neopracovaných produktů z nich z Maďarska.