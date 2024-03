Deváťáci v dubnu zamíří k přijímačkám, velký zájem je na Vysočině o gymnázia

Také letos bude skládat jednotné přijímací zkoušky na střední školy populačně silný ročník. Na Vysočině si podalo přihlášku celkem 6 669 žáků. Školy jim tu nabízejí až 8 134 míst. Do přijímacích zkoušek mají studenti už jen necelý měsíc, takže nervozita vrcholí.

„Řekla bych, že děti jsou docela v klidu, ale rodiče šílí. Moc dobře si pamatujeme, jaký byl problém dostat děti před lety do školek. Teď bude problém dostat je na školu. Je to silný ročník,“ zdůrazňuje maminka jednoho deváťáka z Jihlavy.

Na přijímačky se chystají ovšem i mladší děti, které chtějí studovat na víceletých gymnáziích.

„U syna v páté třídě vypukla s přihláškami na osmileté gymnázium úplná mánie. Některé děti se hodně připravují, chodí na kurzy, mají doučování. Synova spolužačka má dokonce za úspěšné přijímačky slíbený drahý mobil, další návštěvu zábavního parku v cizině,“ popisuje matka dítěte z jedné žďárské základní školy.

Letos poprvé se žáci hlásili na střední školy pomocí nového elektronického systému s možností uvedení prioritních oborů.

Systém si pochvaluje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala (Piráti). „Pro nás je důležité, že teď vidíme preferenci škol u jednotlivých uchazečů,“ vysvětluje s tím, že kraj tak může lépe zacílit další strategii.

Hlavně mít maturitu

Zveřejněná statistika jasně ukázala, že největší zájem je o maturitní obory. Tento typ studia preferuje 4 219 uchazečů. Téměř devět stovek žáků devátých ročníků z Vysočiny by chtělo ve studiu pokračovat na gymnáziích, další téměř čtyři tisíce volily maturitní obory a bezmála tři stovky v přihlášce jako prioritu číslo jedna označily lycea. Nematuritní obory pak chce přednostně studovat 1 557 uchazečů.

Jak radní Břížďala dodává, mile ho překvapila nadměrná preference oboru Informační technologie. „Zájem o studium tohoto oboru se projevil na všech školách, které ho nabízejí, včetně havlíčkobrodské stavební průmyslovky, která ho od září nově otevírá,“ připomněl.

Například Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou v oboru Informační technologie přijímá 30 žáků, přihlášku podalo 110 uchazečů z toho 50 si zvolilo obor jako prioritní.

Ještě větší zájem je o toto studium na Střední průmyslové škole v Třebíči. Do oboru Informační technologie, kde je kapacita 50 žáků – a jako první volbu si ho vybralo 83 žáků. Klidně by tam tedy mohli otevřít ještě jednu třídu.

Podobně je to na této škole i s oborem Elektrotechnik se zaměřením na energetiku. Škola přijme od září 50 studentů. Jako prioritu číslo jedna si obor zvolilo 78 žáků. Průmyslová škola přitom již loni otevírala druhou třídu tohoto studia. Další rozšíření nevidí ředitelka školy Petra Hrbáčková jako reálné. „Už se nemáme kam rozšiřovat. Máme na škole 1 350 studentů a jsme na maximu i z hlediska logistiky, zajišťování stravy nebo ubytování,“ poznamenala.

Přetlak na gymnáziích

Enormní zájem je tradičně o gymnázia. „Z hlediska jejich kapacit se ukazuje, že na Pelhřimovsku a Třebíčsku dokáže nabídka v podstatě nasytit poptávku. Oproti tomu na Jihlavsku a Žďársku je poptávka vyšší, než je počet nabízených pozic, a to navzdory tomu, že jsme na čtyřletém gymnáziu v Jihlavě navyšovali kapacitu o jednu třídu už v loňském roce. Podle zájmu bychom klidně mohli otevřít ještě jednu třídu,“ řekl radní Břížďala.

Počty přihlášek na gymnázia na Vysočině Gymnázium Jihlava,

čtyřleté studium 90/240/130 Gymnázium Žďár nad Sázavou, čtyřleté studium 56/157/82 Gymnázium Třebíč,

čtyřleté studium 90/203/85 Gymnázium Pelhřimov,

čtyřleté studium 60/108/54 Gymnázium Havlíčkův Brod, čtyřleté studium 60/175/81 Gymnázium Pacov, čtyřleté studium 30/43/30 Gymnázium Humpolec, čtyřleté studium 30/107/30 Pozn.: V rámečku je náhodný výběr gymnázií na Vysočině. První číslo znamená volnou kapacitu / druhé celkový počet přihlášených / třetí číslo ukazuje počet přihlášek v prioritě 1. Zdroj: CERMAT

Na jihlavské gymnázium se do čtyřletého studia hlásí 246 studentů, přičemž 130 z nich si zvolilo gymnázium jako prioritu číslo jedna. K dispozici je však pouze 90 míst.

Jak pokrýt takový zájem do budoucna? „Začali jsme to řešit ve spolupráci se Soukromým gymnáziem AD FONTES, které projevilo zájem o to, že by na úkor osmiletého gymnázia založilo šestileté a čtyřleté studium. Tuto myšlenku chceme rozvíjet, a i když to není námi zřizovaná škola, určitě bychom to podpořili,“ nastínil možnosti Břížďala. Podle ředitelky soukromého gymnázia AD FONTES Milady Papouškové je toto řešení zatím v rovině úvah.

Také státní žďárské gymnázium má velký převis uchazečů. Do čtyřletého studia přijme škola 56 studentů. Přihlášku si přitom podalo 157 žáků, z toho 82 ji má jako prioritní. I tady by mohli otevřít jednu třídu navíc. „Bojujeme ale s prostorem a narážíme na kapacitu školy. Původně jsme chtěli otevírat dvě třídy po 28 dětech. Po velkém zájmu zvažuji, že počet žáků ve třídách rozšíříme na 30,“ uvedl ředitel žďárského gymnázia Vlastimil Čepelák.

Stabilně velký zájem je o studium na šestiletých a osmiletých gymnáziích. „I vzhledem k tomu, že jsme soukromá škola, je o nás velký zájem a budeme muset brát každého třetího,“ potvrdila vysokou poptávku Milada Papoušková.

Strojírenství netáhne

Naopak statistiky podaných přihlášek ukazují na klesající zájem o strojírenské obory. Technicky zaměření studenti se přesouvají do oblasti IT a elektro. „Dlouhodobě nás mrzí, že jde obor strojírenství do ústraní. Je to škoda. Žáci pracují s velmi sofistikovanými stroji. Navíc je zájem ze strany zaměstnavatelů. I z pohledu navazujícího vysokoškolského studia je to zajímavý obor, ale bohužel – netáhne to,“ krčí rameny Petra Hrbáčková, ředitelka třebíčské průmyslovky.

Zájem mají studenti i o soukromé školy, kde se platí školné. Například střední škola Trivis v Jihlavě nabízí v oboru Bezpečnostně právní činnost 90 míst. Přihlášku si podalo 248 žáků, přičemž 126 z nich má tuto školu jako svou první volbu. Také soukromá Škola ekonomiky a cestovního ruchu eviduje velký počet uchazečů. Například v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kde nabízejí 30 míst, eviduje v první prioritě 60 uchazečů.

Pokud jde o učební obory, počet přihlášek nijak nevybočuje v porovnání s předchozími lety. „Jsou obory, které jsou poptávané stabilně. U chlapeckých to je třeba opravář zemědělských strojů, opravář motorových vozidel. U dívek převládají obory kuchař-číšník, kadeřník,“ připomenul krajský radní pro školství.

Dlouhodobě nízký zájem uchazečů je u úzkoprofilových a specializovaných oborů, jako je například umělecký kovář či kameník.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se letos uskuteční 12. a 15. dubna. U šestiletých a osmiletých gymnázií to bude 16. a 17. dubna.