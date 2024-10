Přibyslav se rozšíří. Pozemky na bydlení získají ti, kteří nabídnou nejvíc

V prvním kole město prodává celkem jedenáct stavebních parcel. A to i přesto, že pozemky fakticky dosud neexistují. Teprve v příštím roce by je zástupci radnice chtěli nechat připravit. „Stavebníkům tím necháváme čas na vyřízení veškerých náležitostí včetně stavebního povolení,“ vysvětlil starosta Martin Kamarád.

Prodej pozemků se uskuteční takzvanou obálkovou metodou. Parcelu získá ten, kdo za ni nabídne víc. Vyvolávací cena je 1 500 korun za metr čtvereční. Nabídky je možné podávat do středy 6. listopadu. Pak vedení města obálky otevře a rozhodne o kupujících.

„Nastavili jsme určité podmínky, aby parcely neskoupili spekulanti,“ podotkl Kamarád. Mezi ně patří například omezení, kdy bude dovoleno parcelu koupit pouze fyzickým osobám. Každý sice může podat nabídky na vícero pozemků, ve finále ale bude moci získat jen jeden. Město si zároveň nastavilo systém sankcí za překročení termínů a kolaudace.

Budou další etapy

Další etapy prodeje pozemků chce radnice opakovat za dva roky. „Máme představu, že bychom vždy po dvou letech dali do prodeje zhruba deset až patnáct dalších parcel,“ sdělil starosta s tím, že pro zasíťování prvních dvou etap už má město stavební povolení.

Až v poslední, čtvrté etapě bude prostor pro stavbu bytových domů. Kolik jich má v lokalitě stát a jak velké by měly být, dosud není zcela jasné.

Lokalita by zpočátku měla být připojena na Seifertovu ulici. Do budoucna Přibyslav plánuje nově připravené parcely napojit i na Nezvalovu ulici. To bude ale možné až poté, co se jí podaří vykoupit patřičné pozemky.