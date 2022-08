Další peníze na Horáckou arénu? Stát na všechno nemá, řekl premiér Jihlavě

Premiér Petr Fiala (ODS) dorazil do Jihlavy jen dva dny poté, co se na mimořádném zasedání jihlavského zastupitelstva řešil osud plánované výstavby Horácké multifunkční arény a hovořilo se i o možné vyšší finanční spoluúčasti státu na tomto projektu. V rámci své čtvrteční návštěvy Vysočiny, při níž zavítal také do Velkého Meziříčí a Havlíčkova Brodu, si Fiala prohlédl stařičký jihlavský stadion, na jehož místě má moderní hala pro sport i kulturu vyrůst.

„O projektu vím. A vím i o tom, že kolegové jsou v kontaktu se členy naší vlády, s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. A hledáme řešení a další zdroje, jako jsou třeba evropské projekty a fondy,“ prohlásil Fiala.

Horácký zimní stadion, jenž v posledních letech nesl název CZ LOKO Aréna, už je od konce dubna zavřený především kvůli havarijnímu stavu střechy. A stavba nové haly se výrazně komplikuje – vyjde totiž mnohem dráž, než město původně čekalo. Nabídky firem se pohybují od 1,9 do 2,25 miliardy korun.

Prostřednictvím úvěru je zatím město schopno uvolnit 600 milionů korun, Kraj Vysočina přislíbil půl miliardy a od Národní sportovní agentury (NSA), tedy potažmo státu počítá Jihlava s dotací ve výši 300 milionů korun.

„Chybí nám tedy zhruba 500 milionů korun,“ vyčíslil radní David Beke (ODS), který je i manažerem výstavby Horácké multifunkční arény. Podle jihlavské opozice by měl v tuto chvíli pomoci právě stát. Proto je podle ní na místě pokusit se v rozpočtu najít finance na větší podporu stavby.

„Celý projekt odstartoval v době, kdy existoval vládní příslib financování na třetiny, tedy třetinu stát, třetinu kraj a třetinu město. Cena haly podobného rozsahu se v té době pohybovala do jedné miliardy korun. Tehdy také vláda přislíbila oněch 300 milionů přes NSA, která se k tomu postavila velmi vstřícně,“ zavzpomínal opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO).

V roce 2017 se na dosluhující Horácký zimní stadion přijel podívat i tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), jenž při návštěvě možnost třetinové spoluúčasti státu sám zmínil.

Podle Popelky by rozhodně stálo za zvážení nejen oficiální žádost Jihlavy o navýšení státního příspěvku, ale také přímý apel na premiéra Fialu. „Takové návštěvy by měly být nejen předvolební kampaní, ale městu mají ideálně i něco přinést,“ míní Popelka s tím, že adekvátní částka na dofinancování haly by podle něj byla 600 až 800 milionů korun.

To je minimálně dvojnásobek stávajícího příslibu od NSA. „Nejedná se jen o nějakou budovu v Jihlavě, ale celkově o budoucnost sportu a sportovní infrastruktury. A města velikosti Jihlavy nejsou schopna financovat takto velké projekty,“ zdůraznil Popelka.

Čtyři základní scénáře

Náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška (ODS) naopak nepovažuje prosby o vyšší vládní příspěvek za stěžejní možnost získání státních financí. „Co se týče peněz od státu, chceme se spíše pokusit využít vypsaných dotačních programů a výzev,“ uvedl Ryška.

Vedení radnice nastínilo celkem čtyři základní scénáře, kudy je možné se nyní ubírat: 1. sehnat víc peněz a pustit se do stavby Horácké multifunkční arény podle plánu; 2. budovat arénu na etapy; 3. ukončit celý projekt a postavit menší halu pro jeden až dva tisíce lidí za zhruba 600 milionů; 4. opravit stávající stadion. Podle Bekeho zůstává pro nadále prioritou varianta číslo 1.

Zastupitelé proto dali ekonomickému odboru magistrátu úkol prověřit možnosti získání dalších peněz od bank ve formě úvěru. Úředníci rovněž prověří dopad případného vyššího úvěrového zatížení na rozpočet a hospodaření města. Jihlava zároveň jedná o možnostech kofinancování i se soukromým sektorem.

Cesta výstavby multifunkční arény je správná také podle premiéra Fialy. „Musí být zajištěno, aby hala měla neustálé využití. A pak se dá stavět. Ale takových případů je spousta – a stát nemá na to, aby všechno zaplatil. Musí se na tom podílet kraj, město, něco přijít i ze soukromého sektoru... Potom je možné to dát dohromady,“ přemítal.

Současný stav komplikuje fungování především hokejové Dukle Jihlava. Prvoligový A-tým musí odehrát přípravné i soutěžní zápasy v azylech v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. A zůstává nejasné, kdy a jestli vůbec se bude mít kam vrátit.