Ve svém prvním snímku stavěl Bartoška dálnici D1, včetně unikátního mostu

Letos je to přesně 45 let, co oblíbený herec a nynější prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška – jehož rod pochází z Vysočiny – točil na stavbě dálnice D1 svoji první velkou roli před kamerou. Otce mu hrál Karel Höger, který naopak touto prací svoji kariéru uzavíral.