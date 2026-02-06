Maminka byla v té době již týden po termínu porodu. Přestože se jednalo o její druhý porod a nešlo tedy o žádnou nezkušenou prvorodičku, Anička si pro svůj příchod na svět vybrala vlastní čas i místo. Jako první k ženě dorazila posádka rychlé zdravotnické pomoci z Počátek ve složení Hana Lisá a Zdeněk Dvořák.
Během transportu nabraly události takový spád, že záchranáři museli s vozem zastavit. „Vozíme rodičky do nemocnice na denním pořádku, ale že bychom porodili přímo v sanitce, se nestává tak často. Je to ojedinělejší případ,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.
V tu chvíli se k první posádce připojil i lékařský výjezd z Pelhřimova – doktor Metoděj Renza a záchranář Petr Šimáček. Společnými silami pak pomohli malé „princezně“ na svět přímo u silnice.
Porod bez komplikací
I přes polní podmínky a mrazivé ranní teploty venku proběhlo vše v naprostém pořádku. „Porod byl úplně bez komplikací,“ potvrdil mluvčí Janáček s tím, že nebylo zapotřebí ani asistence policie pro uvolnění cesty.
Obě výjezdové skupiny poskytly mamince i novorozené holčičce veškerou odbornou péči. Poté, co se ujistili, že jsou obě v pořádku, převezli je do pelhřimovské nemocnice. Zdravotníci na závěr popřáli malé Aničce šťastný start do života a mamince hodně zdraví.