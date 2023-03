Studentům chybí praxe, pelhřimovská firma chce proto založit vlastní akademii

„Všichni se baví o tom, že nejsou lidé, a hledají, kde je problém. Je to ve vzdělávání. Ve světě mají zavedený systém duálního vzdělávání (praxe ve firmě, teorie na odborné škole – pozn. red.). Funguje to v Německu, Rakousku, kdy téměř každá firma má svou praktickou školu. My máme systém takový, že si studenti o práci vykládají,“ pověděl Lubomír Stoklásek.

Nyní vážně uvažuje o tom, že založí vlastní Akademii Agrostroj. Firma by se praktickou výukou ve svém provozu podílela na vzdělávání středoškoláků ve strojírenství, a tím i na výchově svých budoucích zaměstnanců. Ti by pak jako kvalifikovaní pracovníci mohli rovnou nastoupit do provozu se znalostí nejmodernějších technologií. Učili by se totiž na strojích a s vybavením, které firmy aktuálně používají. Získávali by podle Stokláska znalosti, které firmy od svých zaměstnanců požadují.

Jako ideální se jeví propojení se Střední průmyslovou školou Pelhřimov, kterou zřizuje Kraj Vysočina. Jednání jsou zatím na začátku. „Teď musíme s právníky a s hejtmanstvím vymyslet, jak to zrealizovat, aby to i po legislativní stránce bylo v pořádku,“ uvedl Stoklásek.

Inspirace pro další zaměstnavatele

O svém záměru již hovořil s hejtmanem Vítězslavem Schrekem. A tomu se nápad zamlouvá. „V Pelhřimově máme významnou průmyslovku. Bylo by dobré udělat model, který by dokázal propojit kvalifikovanou praxi v provozech se středoškolským vzděláváním,“ řekl Schrek.

Z absolventů by podle něj byly kvalifikované síly, které by mohly rovnou nastoupit ve firmě. „Pokud se podaří najít vhodný model, mohl by tento systém spolupráce být inspirací i pro další zaměstnavatele v regionu,“ uvedl hejtman Schrek.

Lubomír Stoklásek na současném systému vzdělávání kritizuje zejména to, že chybí návaznost teoretické výchovy na podnikovou praxi. „Každá seriózní firma v zahraničí má svůj systém vzdělávání. Jak můžete konkurovat těmto firmám? My máme systém, který produkuje v podstatě nezaměstnané,“ poznamenal s tím, že vzhledem ke konkurenceschopnosti je nutné mít výrobu robotizovanou. Na CNC strojích je dle jeho slov založeno 80 procent výroby.

Nejlevnější stroj, který v Agrostroji používají, stojí osm milionů korun. „Dejte tuto technologii lidem, kteří přijdou ze školy. Neumí nic. Potřebujeme, aby se žáci a studenti vzdělávali. Jak to udělat, když nemají na školách takové vybavení a technologie,“ posteskl si ředitel Stoklásek.

Nový objekt pro akademii

V akademii by si studenti měli osvojit především praxi a odborné, specializované předměty zaměřené na strojírenství v kombinaci s elektro a IT vzděláváním. Teorii by podle představ zajišťovala státní škola.

Vedení podniku uvažuje o tom, že pro akademii postaví úplně nový objekt. Ten by podle generálního ředitele Lubomíra Stokláska mohl stát do konce příštího roku. Agrostroj v minulosti postavil pro své zaměstnance 95 podnikových bytů. Třetinu by mohli využívat studenti v rámci internátního ubytování.

Agrostroj Pelhřimov patří k největším výrobcům zemědělské techniky v zemi. Montážní celky a komponenty dodává na světový trh v oblasti zemědělské techniky a nákladní dopravy. Má čtyři závody v ČR, dva v Německu, jeden v Polsku a tři v USA. Celkem v nich pracuje 3 500 lidí. V závodech na Vysočině to je 2 500. Celkový obrat firmy se pohybuje mezi 12 a 13 miliardami korun.

Generální ředitel Lubomír Stoklásek se v roce 2017 stal celostátním vítězem soutěže Podnikatel roku.