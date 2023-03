Z bažiny zpět na tribuny. Nabitá Vysočina Arena při biatlonu opět burácela

„Jonáš dělá postupné kroky, pracuje. Věříme mu“ Jestli někomu patřil při Světovém poháru v biatlonu zaslouženě titul „domácí závodník“, byl to Jonáš Mareček. Právě jeho podporoval při čtvrtečním sprintu početný fanklub s vlajkami. Jonášovi rodiče to měli z domova v Petrovicích, novoměstské místní části, jen pár kilometrů. Tradičně nervózní maminka Alena trnula na tribuně s českou vlajkou v ruce, tatínek Josef byl o poznání klidnější. Naživo viděli svého syna závodit po dlouhé době. „Po světě za Jonášem nejezdíme, takže jsme dosud viděli hlavně ty české závody v Novém Městě nebo jinde v Česku,“ říká Josef Mareček. Loni byl Jonáš součástí české sestavy pro domácí béčkový IBU Cup, jenže onemocněl covidem a musel do karantény. Letos se dočkali. Juniorský mistr světa a Evropy z loňské sezony ale bohužel čtyřmi chybami na střelnici sprint pokazil a do sobotní stíhačky se ze 76. místa neprobojoval. „Jonáš dělá postupné kroky. Loni po sezoně byl vnitřně hrozně spokojený, uvědomil si, že dokázal mnohem víc, než si vůbec představoval,“ líčí otec. Šanci od trenérů pak dostal 22letý mladík ještě v neděli při smíšené štafetě dvojic, s Jessicou Jislovou vybojovali průměrné dvanácté místo. „Nominací jsme byli překvapeni a zároveň rádi, že si doma mohl zajet ještě jeden závod,“ reagoval Josef Mareček. Benjamínek mužské reprezentace věděl, že letošní sezona bude po přechodu z juniorů hodně náročná a bude potřeba se mezi elitou hlavně rozkoukat. „Syn z toho nedělá takovou vědu jako někteří okolo. Ale je smutný, že mu to na lyžích tolik nejde. My mu věříme, je to už velký chlap,“ dodává Josef Mareček. Jeho žena vyzdvihuje synovu píli. „Je to Jonášova práce, že se dostal tak daleko. Pamatuji si, že snad jen jednou vynechal trénink a ještě nám to pak půl roku vyčítal,“ vybavila si paní Marečková. Po nedávném šampionátu v Oberhofu, kde byl coby finišman štafety jednu ránu od medaile, se doma na pár dní zastavil. Že by si ale ve volnu dopřával vrchovatě domácí stravu, to se říci nedá. „Jonáš je na sebe přísný. Udělám mu k jídlu, co má rád, ale on jen ochutná. Hodně sleduje výživové trendy,“ prozradila maminka. „Nezabývá se jen fyzickým výkonem, hodně řeší spánek; když mě třeba bolí záda, přesně ví, z čeho to vychází, tělu rozumí. Umí prolnout víc věcí. A dneska ve sportu rozhodují detaily,“ dodala paní Alena.