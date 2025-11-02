Charitativní holení se uskuteční ve foyer chirurgického pavilonu, a to v době od 12 do 16 hodin. O „klienty“ se tam postarají budoucí kadeřnice a kadeřníci ze žďárské Střední školy obchodní a služeb.
Výtěžek z akce pak poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině. Loni tato akce vynesla přes 50 tisíc Kč na výzkum a prevenci rakoviny prostaty a varlat.
K Movemberu se tradičně připojují také urologové novoměstské nemocnice, a to prodloužením ordinační doby v den, kdy se bude charitativní holírna konat.
„Zájemci o vyšetření se ale musejí předem objednat. A alespoň den před domluveným vyšetřením je třeba navštívit naši urologickou ambulanci k provedení odběru krve a moči,“ upozornila mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.