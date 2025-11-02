Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst dostatečně mohutný knír. Právě ten je totiž symbolem celosvětové kampaně Movember, upozorňující na důležitost preventivního urologického vyšetření prostaty a varlat.
Charitativní holení se uskuteční ve foyer chirurgického pavilonu novoměstské nemocnice. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Charitativní holení se uskuteční ve foyer chirurgického pavilonu, a to v době od 12 do 16 hodin. O „klienty“ se tam postarají budoucí kadeřnice a kadeřníci ze žďárské Střední školy obchodní a služeb.

Výtěžek z akce pak poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině. Loni tato akce vynesla přes 50 tisíc Kč na výzkum a prevenci rakoviny prostaty a varlat.

K Movemberu se tradičně připojují také urologové novoměstské nemocnice, a to prodloužením ordinační doby v den, kdy se bude charitativní holírna konat.

„Zájemci o vyšetření se ale musejí předem objednat. A alespoň den před domluveným vyšetřením je třeba navštívit naši urologickou ambulanci k provedení odběru krve a moči,“ upozornila mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

