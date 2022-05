Díky CT navigaci jsou v Jihlavě opakované operace nosních dutin bezpečnější

„Během CT navigované operace má chirurg přehled o pozici navigovaných nástrojů v oblasti vedlejších nosních dutin. Poloha a pohyb nástroje a zároveň i hlava pacienta jsou zobrazeny ve třech rovinách na monitoru,“ přibližuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Použití tohoto postupu je podle lékařů vhodné zejména při opakovaných operacích, kdy jsou po předchozích výkonech některé struktury tkání pozměněné, a dále při složitějších výkonech.

„Operace pomocí CT navigace jsou i přes počáteční přípravu pacienta a registraci nástrojů rychlejší a bezpečnější. Jsou současně i radikálnější. Díky navigaci operatér ví, kde přesně se nachází a zda má ošetřeny všechny sklípky čichové kosti, které ošetřit měl,“ popisuje primář ORL jihlavské nemocnice Petr Dvořák.

Nová elektromagnetická CT navigace se nejčastěji používá u složitějších výkonů. Jak říká primář Dvořák, u těch jednoduchých, kde je patologický proces omezen třeba jen na čelistní dutinu, to postrádá smysl.

„Použití by zbytečně protáhlo výkon. Výhodné je naopak u pacientů s kompletním postižením vedlejších dutin nosních či u reoperací, stejně jako u vzácných nádorů,“ dodává.

Metoda se stává zažitou rutinou

Zatím v Jihlavě provedli téměř padesát CT navigovaných operací dutin. „V současné době mám pocit, že se tato metoda již stala zažitou rutinou pro celý operační tým,“ poznamenává primář ORL jihlavské nemocnice Petr Dvořák.

CT navigace spolu s endoskopickou věží a speciálním chirurgickým přístrojem stála 4,8 milionu korun. Nemocnice ji získala již v roce 2020, ale opakované covidové pauzy oddálily její zavedení do rutinní praxe. V loňském roce byla použita celkem u 50 procent operací dutin a do budoucna by mělo dojít k dalšímu navýšení.

Nejčastější diagnózou, u níž se tato metoda používá, jsou chronické záněty vedlejších dutin nosních s polypy. Pacienti přicházejí nejčastěji s ucpaným nosem, trvalou sekrecí z nosu, bolestmi hlavy, ztrátou čichu i chuti. Příčiny onemocnění jsou podle lékařů nejasné a mají spojitost s alergií či bronchiálním astmatem.

Základem léčby, která však neřeší příčinu, je lokální nebo i celková aplikace kortikoidů a antihistaminika. Pokud to nevede ke zlepšení potíží, je nutné provést endoskopické operační odstranění nosních polypů a ošetření vedlejších nosních dutin. Ale ani operace neřeší příčinu onemocnění a recidivy a následné další operace nejsou vzácností. Vedlejší dutiny nosní se nacházejí v úzkém vztahu k očnici, zrakovému nervu či k přední jámě lební. Proto je orientace v operačním prostoru tak důležitá.