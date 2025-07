Martin Lapeš a Jakub Mikoláš, dvoučlenná policejní hlídka z obvodního oddělení Moravské Budějovice, byla do jednoho z tamních domů přivolána v pátek 20. června před půl devátou ráno.

„Z oznámení přijatého na lince 158 vyplývalo, že na dvorku domu se nachází muž, který se snažil spáchat sebevraždu za pomocí několika nožů,“ popisuje policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie na místo dorazila tři minuty po přijetí oznámení. K muži, který držel v ruce kuchyňský nůž a opakovaně se s ním bodal do břicha, se rozeběhli s výzvou, aby nůž odložil. „Jeden z policistů chytil muži ruku, ve které svíral nůž, a snažil se, aby ho pustil. Druhý policista muže držel, aby nemohlo dojít k dalšímu sebepoškozování, nebo dokonce k útoku na zasahující hlídku,“ popsala mluvčí.

Muž ale nechtěl nůž pustit, policisté mu jen museli vytrhnout násilím. Potom muži nasadili pouta, protože se stále snažil si ubližovat. Muži zároveň poskytli první pomoc a snažili se zastavit krvácení.

Současně kontrolovali jeho životní funkce až do příjezdu záchranářů. Ti seniora převezli na ošetření na urgentní příjem třebíčské nemocnice. „Zranění naštěstí nebyla vážná,“ sdělila na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Oba policisty za jejich rychlou reakci a poskytnutí první pomoci ocenil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Miloš Trojánek a udělil jim skleněnou plaketu za projevení odvahy a osobní statečnosti a kázeňskou odměnu.

„Při každém takovém setkání si vždy vyslechnu kolegy, kteří někomu zachránili život. Většinou slyším skromné vyjádření, že by to přece udělal každý. Ale není tomu tak, protože každý by to nedokázal,“ uvedl krajský policejní ředitel. „Jsem rád, že máme takové kolegy v našem týmu. Tito policisté dělají dobré jméno nejen krajskému ředitelství na Vysočině, ale celé Policii České republiky a jsou dobrým příkladem pro své služebně mladší kolegyně a kolegy,“ doplnil Trojánek.