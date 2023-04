Sympozium i výstava karikatur. Lipnice o víkendu uctí jubilea Jaroslava Haška

A právě Lipnice se stane o tomto víkendu dějištěm tří souběžných akcí k připomenutí haškovských kulatých výročí.

Neformální mezinárodní haškologická komunita zde bude mít v sobotu a neděli setkání spojené s diskusní konferencí o Haškově životě a díle, pojaté z části v Haškově duchu jako recese. Mítink s přízviskem „Světové sympozium“ se jmenuje příznačně „Jaroslav Hašek, náš a světový“.

„A kdesi v dálných dálavách historie snášela se k Evropě pravda, že zítřek rozboří i plány přítomnosti – to je naše letošní motto z díla Jaroslava Haška. My nechceme nic bourat, ono se to zboří samo. Kolik přijede účastníků? Bude platit švejkovský přístup co bude, to bude,“ žertoval na zahrádce lipnického hostince U české koruny vnuk slavného spisovatele Richard Hašek, který je mezi hlavními pořadateli akce. „My říkáme, že je to naše rodinná záležitost, na které bude přítomna světová společnost. My nemůžeme být ničím menším,“ smál se Hašek.

Haškologové nicméně na programu mítinku kromě dvou konferencí a stolní zábavy mají v sobotu v 17 hodin také pietní akt u Haškova lipnického hrobu.

Otevřou Haškovu kuchyňku i zahrádku

V lipnickém domku pod hradem, kde Jaroslav Hašek dožil, nachystali čtyři novinky. „Nově otevíráme v Haškově domku kuchyňku tam, kde ji Hašek míval, a také jeho zahrádku. Kuchyňku jsme vyzdobili dobovým nábytkem, bohužel nevíme, jak za Haškova života vypadala. Zahrádku jsem upravili tak, jak by mohla vypadat pod Haškovou péčí: po okrajích jsou květiny a uprostřed cibule, možná i nějaké brambory,“ řekl lipnický starosta Zdeněk Rafaj.

Připomněl, že sám Hašek však zahrádku fakticky nemohl zřejmě příliš využívat. „Měl ji až v posledních měsících svého života a navíc přes zimu, během níž zemřel. Takže on sám se k pěstování už nedostal,“ podotkl Rafaj.

Kdo se chce vydat přesně v Haškových stopách, tuto novinku uvítá, protože právě přes malou trojúhelníkovou zahrádku a následně přes zmíněnou kuchyňku Hašek vcházel do přízemního bytu svého lipnického domku, kde také psal slavného Švejka.

Kreslené anekdoty a karikatury

Dalšími novinkami jsou výstavy haškovských kreslených anekdot a karikatur (tato výstava je venkovní a je umístěna v zahrádce), které budou mít vernisáž v neděli v 15 hodin. Výstavy potrvají až do 1. října tohoto roku. Autorem výstav je kreslíř Mirek Tapír Vostrý.

Akce se zúčastní také vdova po zesnulém proslulém výtvarníkovi Jiřím Winterovi Nepraktovi Daniela Winterová. „Paní Winterová telefonovala a vzpomínala, jak se Neprakta se svým velkým humoristickým kolegou Miloslavem Švandrlíkem dali dohromady právě na Lipnici, kde byli u samého počátku humoristického festivalu Haškova Lipnice, k němuž Neprakta maloval plakáty,“ řekl Rafaj.

Během vernisáže bude herec Miroslav Hanuš číst Haškovu povídku Průvodčí cizinci, která se odehrává na Lipnici. Staročeská kutálka s vozembouchem a harmonikou bude hrát prvorepublikové šlágry.

Na lipnickém hradu bude o víkendu také mít setkání vysočinský Syndikát novinářů, který zde vyhodnotí povídkářskou soutěž na haškovské téma.