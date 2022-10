Lipnice obnovuje slavný amfiteátr pod hradem. Nejen kvůli festivalům

„Zvažovali jsme, jestli jeviště nestrhnout a neudělat zde místo pro mobilní stage, která se při festivalech stále častěji objevuje. Nebo zda ho ponechat a nějakým způsobem opravit. Vyhrála druhá možnost, už kvůli tomu, jak legendární místo to je,“ říká lipnický starosta Zdeněk Rafaj.

Amfiteátr pod lipnickým hradem sloužil už v šedesátých letech minulého století. „Jenže od té doby se na něm nic neudělalo, dostal zabrat,“ podotýká starosta.

Rozhovor s disidentem Havlem

Do Lipnice na oblíbené rockové festivaly mířily tisíce lidí, za socialismu se na nich objevovali disidenti a přívrženci undergroundu, po listopadu 89 největší české a slovenské hvězdy. Sem tam zavítali známí zahraniční interpreti.

V roce 1988 na Lipnici prolomil devatenáct let veřejného mlčení Václav Havel. Stalo se tak náhodou, právě během festivalu. Budoucí prezident stál v publiku, když si ho pořadatelé všimli. Na pódiu s ním kratičký rozhovor bez jakékoliv přípravy udělal Jan Rejžek.

„Už kvůli takovým událostem jsme nemohli jeviště jen tak nechat zbourat. Pamatuje hodně, je to i jeden ze symbolů Lipnice,“ poznamenal Rafaj.

Oprava za půl milionu korun

Přestavět značně zanedbané zákoutí a vrátit pódiu starý lesk však nebylo jen tak. Pro malé město by to čítalo značné výdaje. A tak se radnice rozhodla k neobvyklému kroku. Obyvatelé si jeviště opraví sami svépomocí. „Vychází to přibližně na půl milionu korun. Pokud bychom si to nechali dělat nějakou stavební firmou, stálo by nás to několikanásobně víc. A dotace na takovéhle věci nejsou,“ srovnává lipnický starosta.

Samozřejmě, bez některých specialistů se na Lipnici neobejdou. Odborná firma například pokládala plechovou střechu, jinou si najali na opískování kovových konstrukcí. Přizvali si rovněž statika, který ověřil stav celého portálu.

„Ale co jde, to opravdu děláme svépomocí, brigádně. Nedávno jsme třeba betonovali patky. Vozíme si i vlastní dřevo. Dělá kolem toho zhruba dvacítka lidí. Nabízíme jim i drobnou odměnu, přivýdělek, ale většina z nich si stejně nic nevezme,“ popisuje Zdeněk Rafaj.

To hlavní je už hotové. Ale do zimy ještě lipnické dobrovolníky něco práce čeká. „Musíme udělat přípravu na zavření portálu vraty, navaření bude na nás. A na stěny chceme dávat ještě do zimy tkaninu,“ přiblížil starosta. Přemýšlí i o výměně podlahy a pořízení pohyblivého portálu se světly nad jeviště.

Amfiteátr chtějí propojit s hradem

S amfiteátrem, který v posledních letech po prudkém zrodu dalších konkurenčních festivalů strádal, má radnice velké plány. Jednak by některé z tradičních akcí chtěla vrátit zpět a zapracovat na jejich pověsti i návštěvnosti.

Hlavně však chce vedení města z amfiteátru udělat turistické a společenské centrum města. K tomu účelu se mu podařilo od Sokola získat jak starou sokolovnu, tak pozemky kolem ní. Na asfaltové ploše už vzniklo centrální parkoviště.

„Chtěli bychom amfiteátr spojit traverzem s hradem, aby lidé nemuseli obcházet celé centrum. Nějaké úvodní studie k tomu už máme. Chceme v areálu rovněž zřídit zázemí a servis pro turisty, přestavět šatny na klubovny, které by mimo festivaly sloužily komunitnímu životu, postavit lepší toalety i třeba drobnější atrakce pro děti,“ nastínil Rafaj.

Na příští turistickou sezonu už se některé akce začínají rýsovat. V plánu jsou menší festivaly, včetně třeba dalšího ročníku Rockové Lipnice.

Některé z novinek v amfiteátru by chtělo mít město do té doby hotové. A taky do té doby chce nastavit jasnější pravidla pro pořádání takových akcí. Větší ohled mají brát na obyvatele v nejbližším okolí amfiteátru. Jedním z nových pravidel má být třeba ukončení večerních programů a koncertů před půlnocí.