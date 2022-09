V příštích čtyřech letech musíme zbourat Prior, říká lídr Žijeme Jihlavou

„Kompetence politiků je velice nízká, a to napříč celou republikou. My ovšem voličům nabízíme kompetentní lidi. Na prvních šesti místech naší kandidátky jsou vysocí manažeři, kteří mají zkušenosti s vedením firem, s řízením podniků,“ říká náměstek primátorky.

V roce 2018 získalo uskupení Žijeme Jihlavou deset procent hlasů. Jaký výsledek očekáváte letos?

Pokud si voliči při pohledu na naše kandidáty řeknou, že to jsou lidé, kteří už něco dokázali a pomohou městu, tak věřím tomu, že se dostaneme na 18 procent. Jestliže ale ti, co přijdou k volbám, dají přednost populistům, kteří hlásají: nebudeme stavět novou halu, nebo zavřeme Kronospan, tak zase můžeme skončit na těch plus minus deseti procentech. Každopádně s ohledem na kompetenci tu silnější strana není.

Čtyři roky jste byli součástí koalice, která vedla krajské město, vy sám jste náměstkem primátorky. Když se ohlédnete, co se povedlo?

Když odpovím souhrnně za koalici, tak jsme určitě změnili celkový přístup - ve srovnání s tím, co tu bylo doposud, co bylo před námi, takový ten určitý konzervatismus. Měli jsme odvahu hodně věcí změnit. Věcí, které byly dlouho nedotknutelné. Když vezmu za všechny třeba převzetí vodohospodářského majetku, tak to bylo období, kdy nám bylo vyhrožováno, byli jsme zastrašováni... Ale dokázali jsme to dořešit a vzít na sebe tu odpovědnost.

Vít Zeman Padesátiletý lídr koalice Žijeme Jihlavou a šéf TOP 09 v krajském městě vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Po roce praxe dělal 10 let vedoucího útvaru hlavního architekta města.

V soukromé sféře se živil jako manažer rozvojových projektů a coby lektor školil vysoké manažery.

Po volbách v roce 2018 se stal náměstkem primátorky v úseku územního plánu města a životního prostředí.

Je ženatý, má syna.

Kam jste chtěli během volebního období Jihlavu posunout?

Základní myšlenkou bylo plánovat město a jeho rozvoj s ohledem na udržitelnost čili na udržitelné město. To je myšlenka, která se vlastně promítá do všeho ostatního. Udržitelné město, to je park and ride (zaparkuj a jeď – forma kombinované přepravy s návazností automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu), udržitelné město je ekologické město, sociálně zralé město, ekonomicky fungující město... A my jsme začali systémovými změnami na úřadě: předělali jsme některé odbory, začaly se dělat pasporty toho stavu - do té doby nikdo nevěděl, co vlastně kdo vlastní, co je města, a co ne. Ta oddělení jsme změnili. Už mají přehled o majetku města a mohou plánovat na dlouho dopředu.

A to se tedy projeví kladně jak?

Udělali jsme investiční plán a naplánovali jsme město na 50 let dopředu. Připravili jsme takové prostředí, které omezí hloupá rozhodnutí. Zároveň jsme připravili i nějaké dohody s investory. Město staví investor a ten tu - jako město Jihlava - prostaví 15 miliard ročně. Magistrát přitom investuje každý rok 400 milionů, což je strašně málo. Takže potřebujeme mít jasná pravidla i navenek pro ty investory. My jsme tedy připravili perfektní plán pro to, aby se nestavěly kraviny. V tomto ohledu jsme jediným městem v ČR, které to má takhle nastavené. My máme 400 vrstev posuzování.

Čtyři sta vrstev posuzování?

Město musíte plánovat s ohledem na urbanistická pravidla. A to jsme udělali. Je to naplánované a může se začít budovat... A investoři chodí, kupují od města pozemky a ptají se, jak stavět, jak je to připravené... Zatímco celý stát nadává, že od chvíle, kdy chcete začít stavět, po den, kdy skutečně začnete, to trvá dva roky, tak my jsme teď u Penny Marketu na Dolině připravili, jak má vypadat stavba, přišel investor, koupil pozemek a za půl roku začal stavět. Jsme jediné město v ČR, které připravuje tyhle podmínky pro celou Evropu. Je 19 evropských měst, jež to takhle připravují, a Jihlava je mezi nimi.

Počet obyvatel Jihlavy se stále točí plus minus kolem 50 tisíc. Bude mít město více lidí?

Ano. Zmapovali jsme, že velkým problémem je centrum města. Lidé zde nemají pocit bezpečí, nefungují úplně ideálně služby, obchody, restaurace... Popravdě, je to dáno tím, že je tu 1 500 lidí a z toho tisíc Romů. Chceme, aby v centru bydlela i střední vrstva, která zmíněné služby využívá. Zjistili jsme, že v centru Jihlavy můžou bydlet tři tisíce lidí. Domluvili jsme se s firmami a ty zde právě začaly stavět byty, které jsou hodně poptávané. Je důležité, aby Jihlava demograficky rostla.

Jak podle vás na radnici pracovala opozice?

Je jasné, že opozice má vždycky opačný názor než koalice. Mně ale vadilo, že neexistovalo takové to uznání dobrého nepřítele. Podívejte, Česká republika a celá Evropa uznává ty naše počiny, dostávali jsme nejrůznější ocenění, naše zkušenosti chtějí přebírat jiná evropská města... Jenže pokud to představím na zastupitelstvu, tak jsou všichni z opozice proti, a to jen proto, že je to opozice...

Velkým tématem je stavba multifunkční arény. Jak to s ní podle vás reálně dopadne? Nebude se nakonec - s ohledem na to, jak je teď najednou všechno drahé - jen opravovat starý stadion?

My jsme v Jihlavě dlouhodobě neuměli finančně plánovat město a tudíž, když jsme viděli miliardu, kterou máme každoročně na účtu, tak jsme ji rozsekali do jednotlivých sektorů a řekli jsme: to jsou peníze, které máme. A úplně stejně, touhle metodikou, nám vyšlo, že si můžeme půjčit 600 milionů na výstavbu multifunkční arény. Ale pravda je taková, jak jsem již řekl, že v Jihlavě se ročně prostaví 15 miliard korun. Takže to není o tom, že nejsou peníze. My musíme úplně jednoduše najít úsporu ve všech penězích - investorů i našich. Nová hala přinese jen pro centrum Jihlavy dvě miliardy korun. Takže pro nás je to velice výhodné, abychom ji postavili.

Předvolební seriál Rozhovory s lídry Rozhovorem s Vítem Zemanem pokračuje seriál, který představuje vybrané lídry stran a hnutí, jež budou ve volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních a minulých komunálních voleb. Zítřejší díl se zaměří na hnutí STAN, jehož kandidátku vede Radek Hošek.

Ale je uskutečnitelné postavit ji v reálném čase, třeba i proto, aby hokejová Dukla nemusela strávit v azylu dalších x let?

Ona není jiná varianta než tu halu začít stavět a dostavět ji. Když si vezmete, že zimák je na spadnutí... tak buď to uděláme, nebo ta Dukla stejně nebude mít kde hrát. Jestli by se měl starý stadion opravit, nebo jestli se postaví nová hala, tak pro město to bude stejná zátěž. Protože na opravu nám nikdo nedá ani korunu. Takže my teď prostě musíme do půl roku sehnat zbytek peněz a postavit do roka a půl multifunkční arénu, hotovo.

Vy jste také nějaký čas žil s primátorkou. Veřejně jste tehdy oznámili, že jste spolu. Jaký to mělo vliv na výkon vašich funkcí na radnici?

Celé to byla chyba. Já už jsem to přiznal. I když jsme si řekli, že to nebude mít vliv na práci, tak to vliv mělo. A nemá cenu si lhát, že to nic neovlivnilo. Ovlivnilo to hodně rozhodnutí, hodně lidí. Práci, kterou jsme dělali, jsme určitě dělali profesionálně, ale ovlivňovalo to spíš další lidi. My spolu můžeme pracovat, my spolu normálně pracovně fungujeme. A co se týká případného sestavování povolební koalice, tak pro mě není problém dál s paní primátorkou spolupracovat.

Před posledními komunálními volbami jste zastával názor, že by město neměl vést učitel. Jak roli primátorky zvládla kulturní manažerka?

Ano, byla to manažerka. A před čtyřmi lety se stala manažerkou firmy, která má 400 zaměstnanců a miliardový rozpočet... Myslím si, že manažerskou činnost, tedy to slučování a spojování lidí u kulatého stolu, kteří mají vést jednání o budoucnosti města, zvládla perfektně. Ale i manažer by měl mít nějakou kompetenci a rozhodně i nějakou zkušenost. Je prostě rozdíl, jestli je člověku třicet, nebo padesát let.

Jak by se měla Jihlava navenek prezentovat?

Já osobně chci udělat z Jihlavy nejlepší místo pro udržitelný rozvoj. Razím názor, že v příštích čtyřech letech musíme zbourat Prior a postavit na jeho místě opět ten špalíček domů. Prostě náměstí nebude hezké, dokud tam bude Prior. Nadace v Evropě jsou připraveny nám pomoci. Není to o penězích. Je to o té odvaze do toho jít.