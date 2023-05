VIDEO: Takhle fakt ne. Policie ukázala záběry předjíždějících se kamionů

„Minutu trvající záběr z policejního vrtulníku hovoří za vše,“ napsali policisté na Twitteru.

A přidali necelou minutu trvající video z úseku D1 na Vysočině. V pravém pruhu dva kamiony, v levém jeden a před ním - ještě jeden.

A oba to vší silou tlačí tak, aby své kolegy z pravého pruhu co nejrychleji předjeli. Jenže to se tak jednoduše nedaří a tak se i v jejich pruhu brzy začíná tvořit kolona.

Zatímco přední kamion se po předjetí dvou dalších zařazuje, řidič za ním má ambice podstatně větší a rozhoduje se předjet ještě v pravém pruhu jedoucí cisternu. Zřejmě se mu to povede, ale těsně před tím záběr z vrtulníku končí.

„Řidiči kamionů se na dálnici D1 takto bezohledně chovají běžně,“ popisují dále policisté s tím, že za porušování zákazu předjíždění kamionů udělovali pokuty. „Je to přestupek, který nelze projednat na místě. Sankce ve správním řízení je 5 až 10 tisíc korun a zákaz činnosti na půl roku až 12 měsíců,“ komentovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jedenáctkrát telefonování, šestkrát bez pásu

Dodala, že policisté při této akci zjistili 36 porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a 36 přestupků vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení.

„V jedenácti případech šlo o držení telefonního přístroje, v sedmi případech o překročení rychlosti, v šesti případech o neužití bezpečnostního pásu, ve čtyřech případech o nesprávný způsob jízdy, ve dvou případech o neuhrazení dálničního poplatku, ve dvou případech o ostatní přestupky, v jednom případě o nesplnění technických podmínek,“ vyjmenovala Čírtková.

Nesprávné předjíždění zaznamenali policisté ve třech případech. „V jednom případě uložili policisté řidiči rumunského kamionu kauci ve výši 5 000 korun, protože tento řidič by se mohl účelově vyhýbat projednávání jeho přestupku ve správním řízení v České republice,“ dodala mluvčí.