Tichý průvod Ukrajinců prošel Jihlavou, připomněli si tisíc dnů ruské agrese

Průvod prošel po ulici Tolstého a pak kolem zimního stadionu ke kinu Dukla. Dále trasa pokračovala parkem za kinem přes Husovu ulici do parku Gustava Mahlera, kde bylo na prostranství u Benešovy ulice po symbolických tisíci metrech jeho zakončení.

Tam hlavní organizátorky pochodu v promluvě připomněly oběti ruského útoku na Ukrajinu. „Neseme lampiony a svíčky na znamení, že světlo zvítězí nad tmou. Děkuji každému, kdo nezapomíná na tuto válku, kdo podporuje náš boj,“ řekla Anna Abramchuk. Akci uspořádala iniciativa Hlas Ukrajiny.

Po minutě ticha za oběti války na závěr zazněla ukrajinská a česká hymna, kterou zpívali Ukrajinci spolu s Čechy.

Když průvod procházel kolem budovy tělocvičny Sokola na Tolstého ulici, ozvalo se z oken Sokola několik výkřiků: „Fuj!“

Předseda Sokola Jihlava Michal Zuzaňák se od tohoto incidentu distancoval. „Rozhodně to nebyl projev ani názor Sokola Jihlava, mohl to být něčí individuální projev, což mě mrzí. Já osobně bych to určitě odsoudil, protože je to nemístné a nevhodné k té situaci,“ řekl Zuzaňák.

Dále už se průvod, na který dohlížela také městská policie, obešel bez incidentů.