Sdílené bicykly v Jihlavě by od května měla provozovat Rekola. Zatím bez elektrokol

„Stále nám říkali ano, ano. A dva dny, nebo snad dokonce jediný den předtím, než se měla podepsat smlouva, řekli, že ji nepodepíší,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Situace je o to komplikovanější, že dosavadními provozovatel služby, firmě Nextbike, končila smlouva už k 4. dubnu. Protože však Jihlava nechtěla být bez sdílených kol, musela se domluvit na dodatku o prodloužení stávajícího kontraktu.

„S Nextbike jsme se domluvili, že budou pokračovat do konce dubna. A od května by tady měla fungovat Rekola,“ upřesňuje Ryška. „Pokud by Rekola smlouvu nepodepsala, Nextbike pokračuje dál.“

O elektrokolech se bude jednat

V tuto chvíli má Jihlava domluvený provoz 140 sdílených kol. Vedení města zatím neví, zda se domluví také na případném provozu elektrokol, jak počítalo u společnosti Freebike. „U Freebike jsme chtěli využít toho, že zakázka byla za dost nižší cenu,“ doplnil náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

„Prostředky v rozpočtu na to máme, ale ještě jsme se společností Rekola nediskutovali o tom, kolik elektrokol bychom hned od začátku chtěli spustit,“ pokračuje Piáček. „My teď hlavně potřebujeme, aby tady hned 1. května bylo 140 kol. Pak se uvidí,“ doplnil Ryška.

Rekola, která provozují sdílená kola například v Praze, Brně, Bratislavě nebo Českých Budějovicích, ve výběrovém řízení nabídla svou službu podstatně dráž než Freebike. „Cena bude vyšší skoro dvojnásobně,“ uvedl Ryška. „Ale zároveň malinko nižší, než byla dosavadní s Nextbike, kde to byly asi dva miliony korun ročně.“

Podobně jako Freebike i Rekola nabízejí pouze třírychlostní kola. „Sedmirychlostní má jen jedna firma,“ zmínil Ryška Nextbike. „Ale Rekola nejsou jen v Budějovicích, které jsou na rovině, ale třeba i ve Žďáře nad Sázavou, tedy v kopcích. A stížnosti tam nejsou,“ dodal Ryška.