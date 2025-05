Dálniční most u Pávova čeká druhá etapa oprav. Omezení bude trvat do listopadu

„V loňském roce se nám podařilo opravit polovinu mostu s jízdním pásem směrem na Prahu, letos budeme opravovat půlku mostu s jízdním pásem směru na Brno a k tomu přilehlý kolektor,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Středočeský kraj a Vysočinu Jiří Veselý.

V pátek začne příprava stavby, instalace přechodného dopravního značení a na dálničním tělese také rozmisťování betonových svodidel, která budou prostor stavby oddělovat od provozu. „Práce na opravě mostu s jízdním pásem směr Brno pak započnou frézováním v levém jízdním pruhu,“ upřesnil Veselý.

Původně se přitom počítalo se sobotním termínem. Zasáhla však předpověď počasí. „Meteorologická předpověď naznačuje, že by mělo o víkendu na Vysočině pršet a za takových podmínek nelze na vozovku nalepovat žluté provizorní dopravní značení. Práce máme naplánovány v pátek od 8 hodiny ranní do večera, přibližně do 21. hodiny,“ uvedl Veselý.

„Všem řidičům děkujeme za trpělivost. Je možné, že stejně jako v loňském roce budou úpravu provozu v souvislosti se stavbou provázet dopravní komplikace v podobě tvorby kolon,“ varuje Veselý.

Po celou dobu prací je v plánu provoz na dálnici zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, které budou pouze zúženy. Rychlost zde bude snížena na maximálně 80 kilometrů v hodině. „Částečně omezen bude také provoz na silnici I/38 pod mostem, kde rovněž dojde ke zúžení,“ dodal Veselý.

Most s evidenčním číslem D1-147 byl postaven v roce 1979 a částečně rekonstruován v roce 2015. V rámci aktuální opravy dojde k výměně vyrovnávacích a přechodových železobetonových desek, bude vytvořena nová vyrovnávací vrstva nosné konstrukce, izolace, a nakonec vyměněno asfaltové souvrství, což se týká také přilehlého kolektoru. „Počítáno je rovněž se sanací betonových ploch a menšími terénními úpravami,“ doplnil Veselý.

Opravený most i s kolektorem by měl být uveden do provozu nejpozději v listopadu