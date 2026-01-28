Toto náměstí je jistou zvláštností: celý jeho prostor je totiž tvořen právě trojúhelníkovitým parkem. „Byl jsem smutný, jak park vypadá. Celková neúdržba, nepořádek v křovinách, rok od roku se zvětšující díry v asfaltu, rozbité lavičky. Už se to zlepšilo, ale stejně mám pocit, že ten park má na víc, zasloužil by si pořádnou péči,“ míní Vovsík.
Loni v létě spolu se svým bratrem Ondřejem vytvořil video o tom, že by bylo dobré park zkulturnit. Video má do současnosti 75 sdílení.
Vznikne studie, město hledá dotace
Myšlenka zaujala i vedení města, které na začátku prosince k budoucnosti parku uspořádalo veřejné projednávání na základní škole TGM, která je hned u parku.
Z mítinku vzešla řada námětů, které bude nyní město zvažovat. „Rozhodujeme se, jakou formou do toho parku půjdeme, zda per partes (po částech, pozn. red. ), nebo to bude větší oprava, jak vybereme zpracovatele. Otázkou je cestní síť, zda ji nechat, nebo změnit, někomu ty cesty vyhovují, někomu ne. Hledáme i dotační tituly, abychom věděli, jaká oprava by z čeho šla zaplatit,“ řekl radní města David Beke (ODS). Konkrétní vize by mohla být zformulována v polovině roku.
Závěry veřejného projednání jsou na webu města. „Do parku se dlouho neinvestovalo, lidé zmiňovali třeba jeho nedostatečné osvětlení a pocit bezpečnosti v něm. V úvaze je vybudování hřiště, prolézačky, prvky pro starší děti. Nasbírali jsme podněty, uděláme studii a s tou opět půjdeme za občany,“ podotkl náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).
Cesty končí u popelnic
Vovsíkovy připomínky se týkají například chybějícího vstupu do parku – chodníky například ústí do skupiny popelnic – a jeho obecně malé využití. Park naopak rádi využívají ke svým pobytům pouliční pijáci, což jiné lidi od vstupu do parku odrazuje. „Názory se různí: já bydlím poněkud dál od parku a chtěl bych tam třeba kavárnu a více zábavy, jiný člověk, co z oken bytu kouká přímo do parku, tam chce mít klid, nepřeje si tam žádný rámus. Ideální by byl kompromis,“ soudí Vovsík.
V minulosti býval park více využit než nyní: v počátcích tam bylo kino, později plavecký bazén či kolotoče. Nyní je tam jediným výrazným prvkem dožívající dřevěný prolézačkový kruh, který zde zbyl od festivalu Landscape.
Revitalizaci parku poprvé v posledních letech otevřelo v roce 2014 Fórum Jihlava (FJ), které jej navrhovalo jako místo vhodné pro změnu. „Chtěli jsme, aby město mělo nějaký pěkný park. Parky v Jihlavě nejsou podle současných trendů, tyhle věci ale trvají dlouho, takže nám na realizaci tehdy už nezbyl čas,“ sdělila bývalá primátorka města za FJ Karolína Koubová.
Opoziční zastupitelka Tereza Kafková (Piráti a Fórum Jihlava) se domnívá, že park by si zasloužil důkladnou proměnu. „Kromě oprav cest a mobiliáře bych tam ráda viděla velké dětské hřiště, protože kolem nyní bydlí hodně mladých rodin s dětmi. Udělala bych tam občerstvení a toalety, stálo by za to obnovit vodní prvek, který tam býval a který v Jihlavě chybí,“ pravila.