Armáda znovu pomůže na Vysočině, nyní dvěma nemocnicím a domovu seniorů

„Nemocnice Jihlava svůj požadavek na vyčlenění deseti vojáků prozatím pozastavila,“ informovala Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vysočina.

Dále budou vojáci bojovat s covidem i v Domově pro seniory Mitrov. „Ten se nyní dostal do kritické personální situace, ředitel domova eviduje náhlý nárůst počtu pozitivních zaměstnanců v přímé péči i v sociálních službách. Organizace statisticky vykazuje nemocnost u téměř poloviny klíčových pozic,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Také v nemocnicích je hlavním důvodem vojenské pomoci vysoká nemocnost zdravotnického personálu, který se nakazil koronavirem. Například v třebíčské nemocnici je aktuálně nemocných 51 zaměstnanců a dalších 10 je v karanténě. V Pelhřimově je to 41 zdravotníků.

Na pozicích sanitářů

Do pelhřimovské nemocnice armáda vyšle 11 vojáků, třebíčská nemocnice přivítá ve středu 16 vojáků. V Mitrově by mělo působit vojáků 15. Zastávat by měli především sanitářské práce.

„V nemocnici vojáky využijeme na všech našich covidových jednotkách. Budou tam na pozicích sanitářů pomáhat s péčí o pacienty. Například s polohováním, protože to je fyzicky náročné,“ uvedla mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová. Aktuálně v nemocnici leží s koronavirem 81 pacientů, z toho 9 je v těžkém stavu na umělé plicní ventilaci.

Nemocnice má pro covidové pacienty vyčleněno celkem 103 lůžek.

V Pelhřimově počítají s tím, že vojáci budou pomáhat na covidové jednotce, intenzivních lůžkách, na oddělení dlouhodobě nemocných i na urgentním příjmu.

„Náš personál je dlouhodobě přetížený. Určitě nám účast vojáků pomůže. Máme sice nějaké dobrovolníky, ale ti nemohou přijít pokaždé. Díky armádní posile budeme moci lépe rozepisovat služby tak, jak potřebujeme,“ pravil ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.

Měli kurzy první pomoci

Pro covidové pacienty má nemocnice vyčleněno 118 lůžek, obsazeno je 71 z nich. Šest pacientů momentálně vyžaduje intenzivní péči.

Vojáci v minulých měsících na Vysočině pomáhali zajistit péči v některých domovech seniorů. Ve vysočinských nemocnicích budou ale sloužit poprvé. Vojenské týmy, které budou od středy nasazeny, již absolvovaly rozšířené kurzy první pomoci.

Armáda České republiky momentálně eviduje 43 požadavků na jejich pomoc do nemocnic. Podle mluvčí Kraje Vysočina by měly v nemocnicích působit vojáci ze základny ve Vyškově. V domově Mitrov mají pomáhat vojáci z letecké základny v Náměšti nad Oslavou.

Počty nakažených zatím neklesaly, uvidí se v pátek

Počty nově nakažených covidem19 na Vysočině nijak výrazně neklesají. Pokud se podíváme na statistiku, která ukazuje kumulativní počet nakažených za sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, nejhorší situace je na Vysočině. Čtyři z pěti okresů jsou nejvíce zasaženými v republice. Na Havlíčkobrodsku je 707 nakažených na 100 tisíc obyvatel a na Pelhřimovsku je 689 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

„Současný stav bych označil za křehkou rovnováhu, která ukazuje, že by mohlo dojít k poklesu. Zatím ale nemáme data, která by to jednoznačně potvrzovala. Pokud je nějaký trend k poklesu, v pátek by to mohlo být zřejmé z aktuálních dat,“ pověděl krajský hygienik Jiří Kos.



„Otázkou je, co s tím udělá testování v sociálních zařízeních a nástup do škol,“ dodal.