Hokejová ikona definitivně zmizí, Jihlava začne stadion bourat v srpnu

Čtvrtek 30. listopadu. To je datum, do kterého by podle ideálního scénáře nově zveřejněného městem měl být nejpozději zbouraný Horácký zimní stadion v Jihlavě.

Legendární sportovní stánek slavnostně otevřeli 31. prosince 1955 a hokejisté místní Dukly na něm postupně získali dvanáct mistrovských titulů. Od 1. května 2022 je však kvůli havarijnímu stavu oficiálně uzavřený. Nyní musí ustoupit chystané stavbě Horácké multifunkční areny (HMA).

Samotná demolice by měla začít v úterý 1. srpna. „Je to harmonogram, kterému všechno nasvědčuje a ve který doufáme,“ uvedl manažer výstavby HMA a radní Jihlavy David Beke (ODS).

Demoliční výměr a dotažení dotace

Ještě před tím než se TREPART s.r.o., subdodavatel pro demolici stávajícího zimního stadionu, pustí do práce, musí Jihlava vyřešit dva důležité body.

„Ještě nemáme definitivně schválený demoliční výměr, který řeší náš stavební úřad,“ osvětluje jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). „Ten by měl být k dispozici kolem 20. července,“ doplňuje Beke.

A zbývá také administrativně dotáhnout dotaci ve výši 300 milionů korun, kterou už dříve schválila Národní sportovní agentura (NSA). „Jsme v kontaktu jak s NSA, tak s vládou, která musí schválit prodloužení dotačního programu,“ vysvětluje Beke. „To by měla zvládnout snad ještě do konce června a poté NSA potvrdí rozhodnutí o přidělení dotace,“ doplnil.

Harmonogram bourání zimního stadionu Zahájení bouracích prací: 1. srpna 2023 vjezd do stavby, střecha stadionu s odvozem; tribuny včetně základů - doba trvání prací 3 týdny



obvodové konstrukce a základy - 3 týdny



objekt zázemí (nadzemní část) - 3 týdny



objekt zázemí (podzemní část) - 3 týdny



objekt restaurace (nadzemní část) - 2 týdny



objekt restaurace (podzemní část) - 1,5 týdne Předpokládá se souběh dvou až tří druhů činností. Dokončení bouracích prací: cca 30. listopadu 2023

„Jedná se opravdu pouze o administrativní záležitost, peníze už jsou přiklepnuté,“ potvrzuje Ryška.

Poté už by nemělo nic bránit tomu, aby staveniště přebrala společnost TREPART. „Je to subdodavatel, kterého si vybrala společnosti GEMO,“ zmiňuje Beke vítěze soutěže o zakázku s celkovou cenou lehce převyšující 1,9 miliardy korun bez DPH.

Demoliční práce by se měly provádět každý den, ve všední den od 7.00 do 20.00, o víkendu od 8.00 do 17 hodin. S tím, že ve všední dny mezi šestou a osmou hodinou večerní, stejně jako o víkendech a svátcích, bude vyloučena práce hydraulických kladiv.