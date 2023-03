Jihlava rozhodla. Horáckou multifunkční halu postaví společnost GEMO

10:58

Horáckou multifunkční arénu (HMA) v Jihlavě by podle výsledků zadávacího řízení měla postavit firma GEMO. Ta zvítězila v soutěži, do které se přihlásilo pět společností, s cenovou nabídkou lehce vyšší než 1,909 miliardy korun bez DPH. Stavba by mohla být hotova v září 2025.