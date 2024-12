Údiv jihlavské opozice: Nová aréna za více než dvě miliardy korun nemá kanceláře?

Bude to relativně levná záležitost, tvrdí radní Sdílený prostor se společnou zasedací místností a vlastními kancelářemi. Tak má podle náměstka primátora Radka Popelky vypadat zázemí, jež společnostem HC Dukla Jihlava, s. r. o. a Horácká multifunkční aréna, s. r. o. plánuje město v příštím roce vytvořit v současné tělocvičně nad infocentrem na jihlavském zimním stadionu. „Bude to lowcost přestavba, v řádech statisíců nebo nízkých jednotek milionů,“ uvedl manažer Horácké multifunkční arény a radní za ODS David Beke. „Relativně levná záležitost. Prostor je ideální obdélník, do pláště se sahat nemusí,“ přidává se Popelka. „Celá vestavba bude ze sádrokartonových příček.“ Město počítá s investicí tří milionů korun, včetně půl milionu do projektové dokumentace. „Částka, která se do toho investuje, by nás pravděpodobně čekala v jakémkoliv jiném místě,“ míní Popelka. V rohové budově B, kde kancelářské patro v Horácké multifunkční aréně mělo původně být, došlo v rámci zlevňování celého projektu k úpravám. Aktuálně se ve spodním patře počítá s komerčním prostorem, kombinovaným s fanshopem a vstupem do síně slávy, nad tím s pivnicí, dvěma patry ubytování hostelového typu a na vršku s posilovnou a tělocvičnou. „V budově bude šedesát lůžek, což je zhruba pro autobus sportovců. Takže se to bude dát využít třeba pro soustředění, ale ubytování může sloužit pro kohokoliv jiného,“ uvedl Beke. Rozpočet hrubé stavby multifunkční haly je 2,1 miliardy korun bez DPH. (rtd)