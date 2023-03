Chystaná aréna čelí námitkám k výběrovému řízení i příliš obtěžující demolici

První z námitek podalo Sdružení HMA zastupující stavební firmy Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Podzimek. A to proti výsledkům výběrového řízení, v němž jihlavští radní vybrali za stavitele nové arény olomouckou firmu GEMO, která uspěla s nejnižší nabídkou v hodnotě 1,909 miliardy korun bez DPH. Sdružení HMA s nabídkou za 2,083 miliardy skončilo třetí.

„K podání námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele na stavbu arény v Jihlavě nás vedly racionální důvody, které vyplývají z obdrženého rozhodnutí o výběru a zadávacích podmínkách této veřejné soutěže,“ uvedla na dotaz MF DNES mluvčí Metrostavu Pavlína Mertlová.

„Z důvodu stále probíhajícího zadávacího řízení se k dané věci více nemůžeme vyjadřovat,“ pokračuje Mertlová s tím, že o dalším postupu se rozhodne na základě reakcí zadavatele.

Druhou námitku, tentokrát proti demoličnímu výměru pro současný stadion, který má nové multifunkční hale ustoupit, podali nespokojení obyvatelé přilehlé ulice Tyršova.

„Podle nás je tam nedostatečná ochrana před hlukem, prachem a vibracemi,“ uvedl advokát Jaroslav Homolka, který stěžovatele zastupuje. „Dále je v tom podle nás dost široká pracovní doba, která je stanovena i o víkendech od sedmi do jednadvaceti hodin. A konkrétně ta hluková, co nás nejvíc zajímá,“ dodal.

Město na obě námitky zareaguje

K oběma námitkám se na včerejším setkání s novináři vyjádřil manažer výstavby arény a radní za ODS David Beke. „S oběma námitkami se budeme seznamovat,“ uvedl Beke, podle kterého na námitku stavebních firem zareagují právníci města.

„Budeme je vyhodnocovat tak, abychom mohli v co nejkratší době reagovat a odeslat sdružení, které je dodalo, odpověď. Jestli naše odpovědi budou uspokojivé, nebo ne, to teď nedokáže nikdo říct,“ doplnil s tím, že případně se stěžovatelé mohou obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

S námitkou nespokojených občanů je to podle radních o to složitější, že kvůli stále ještě neuzavřenému výběrovému řízení na dodavatele stavby zatím nebyl určen subdodavatel chystané demolice, která by se podle plánu magistrátu měla uskutečnit letos v létě. „Jedna věc je projekt, druhá věc je firma, která ho realizuje. Ta případně disponuje nějakou technologií, know how, postupem prací. A to vše se do toho promítá,“ vysvětluje Beke.

„Máme velký zájem, a vždy jsme ho měli, ochránit obyvatele,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Ale musí to být v rámci toho, co může město udělat, aby neohrozilo zájmy města jako takového, institucí a okolních škol nebo zbytek obyvatel Jihlavy,“ doplnil Ryška.

„Určitě to bude o hledání kompromisu. Bude to samozřejmě daleko větší zásah než stavba zimáčku,“ myslí si advokát Homolka. Ten měl včera odpoledne s manažerem výstavby Bekem schůzku. „Máme první jednání s panem Bekem, který se ale teprve dnes seznámil s těmi námitkami, takže si myslím, že to nebude jenom o jednom setkání,“ odhadl.

„Pod námitkami jsou podepsáni majitelé asi sedmnáctí bytů, mají asi deset stran,“ prozradil Beke. „Oni mají asi pocit, že když ty námitky nepodají, tak my se na ně pak vykašleme,“ přemítá Ryška. „Asi nejsme schopni je v tuto chvíli přesvědčit, že to tak nebude. Že chceme být co nejvstřícnější.“