Jihlava na Velký pátek upraví parkovací systém, změní se i názvy režimů

15:24, aktualizováno 15:24

Už do třetího roku svého fungování vstoupí nový parkovací systém v Jihlavě. Přes Velikonoce ho jako obvykle čekají dílčí úpravy. „Snažíme se změny dělat jednou ročně, směřujeme to k Velikonocům. Osvědčilo se nám to už loni,“ uvedl koordinátor systému parkování Dalibor Pituch.