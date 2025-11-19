Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

  9:18
Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.
Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická...
Zvětšit fotografii

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická závada, došlo ke škodě ve výši 200 tisíc korun. | foto: Policie ČR

„Jednalo se o požár návěsu nákladního vozidla. Prováděli jsme zásah jedním vysokotlakým proudem,“ potvrdila mluvčí HZS Kraje Vysočina Petra Musilová.

Při požáru, kterou zapříčinila technická závada, nebyl nikdo zraněn.

V průběhu zásahu hasičů byl úsek dálnice uzavřen. V 7:28 požár lokalizovali, o dvacet minut později vyhlásili likvidaci. „Zásahem jsme uchránili hodnoty za 400 tisíc korun,“ upřesnila Musilová.

Provoz na dálnici byl levým jízdním pruhem obnoven krátce před osmou hodinou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse