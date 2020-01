S platy si v novém roce na Vysočině polepší řidiči i operátoři výroby

Personalistka: Nelze lákat na minimální zaručenou mzdu Obráběči, svářeči nebo seřizovači CNC strojů. To jsou profese, po nichž je na Vysočině aktuálně největší hlad. „Tyto pracovní pozice totiž potřebují mimo jiné velkou dávku odbornosti nejenom při čtení výkresové dokumentace, ale také při samotném zhotovení daných dílů. Zde vidím rovněž velký problém v osvětě současné mladé generace, která bohužel nemá až tak velký zájem chodit studovat tyto tolik žádané obory,“ vyjádřila se Jana Vaňková z personální agentury FairWork CZ, jež vznikla před dvěma lety ve Zbirohu u Plzně a nyní má své pobočky v Praze, Plzni, Brně a Chotěboři. „Vysočina je mnohdy platově nedoceněná,“ tvrdí Jana Vaňková z personální pracovní agentury. Vysočina je podle Jany Vaňkové specifická hlavně tím, že se nachází na pomyslné spojnici mezi Prahou a Brnem. „Platově je tento kraj mnohdy nedoceněný, a proto spousta lidí zvolí raději dojíždění do nějakého většího města s vidinou větších příjmů, než aby zůstali na Vysočině. Toto se ale spíše týká odbornějších pozic, jako jsou například IT profese, technické pozice typu konstruktér nebo technolog, případně manažerské posty,“ popsala situaci Vaňková. Některá pracovní místa na Vysočině navíc stále nejsou platově ohodnocena tak, jak by měla být. „V mnohých případech se platy pohybují na hranici minimální zaručené mzdy, což často při obsazování pozic, po kterých je velká poptávka, nestačí. Firmy se tak většinou snaží k platu nabízet i spoustu dalších benefitů,“ dodala Vaňková. V současné době už podle zkušeností personalistů velká část větších firem v kraji využívá k náboru nových pracovních sil vícero směrů. „Bylo by od firem krátkozraké, pokud by se zaměřily pouze na uchazeče, kteří budou hledat zaměstnání jenom přes úřad práce,“ myslí si Jana Vaňková. Zaměstnavatelé tak nyní cílí kupříkladu na personální společnosti, placené služby pracovních webových portálů, na sociální sítě nebo na inzerci v tisku. (ned)