„Budou vycházet od hradebního parkánu, kde to bude takové poklidnější. Tam se s nimi mohou pozdravit i ty nejmenší děti, které by případně mohly mít strach s pekelných masek,“ říká Iva Pakostová, produkční Brány Jihlavy, která program adventu Vypečené Vánoce pořádá.
Zatímco Peklo v podzemí je v Jihlavě už pojedenadvacáté, krampusové se do oslav Brány Jihlavy zapojují vůbec poprvé. „Když nás oslovili, byli jsme nadšení. Pak to chvilkami provázely pochybnosti, jestli to bude dobře, nebo ne. Někteří lidé to nemají úplně rádi, mají to spojené s naším klasickým Mikulášem a peklem,“ prozrazuje Pakostová.
„Ale myslím, že je to atrakce, která je v jiných městech a ve světě vítaná a hodně navštěvovaná. Takže by byla takové nabídky škoda nevyužít,“ pokračuje Pakostová, která připomíná další atraktivní víkendový program.
„Ještě před tím průvodem pekelníků bych ráda určitě lidi pozvala na koncert Ready Kirken (od 16.00), od 18 hodin se nám pak na náměstí rozjede koncert kapely XIII. století,“ zmínila Pakostová. „V neděli (od 19.00) si pak lidé mohou přijít poslechnout Mňágu a Žďorp.“
O bezpečí dětí se starají andělé
Do Pekla v podzemí se zapojí více než dvě desítky vystupujících, vedle čertů také andělé a Mikuláš. „Jsme ti hodní čeští čerti, kteří se zejména předškoláčky spíše snaží ponaučit, zjistit, jestli byli hodní, nebo ne. Určitě nikoho nestrašíme,“ říká vedoucí Jihlavského podzemí Martina Zachová.
Žádných hysterických záchvatů se tak není třeba bát. „Občas se nám tu někteří školáci - kteří dobře vědí, že to nebylo úplně v pořádku, že tam nějaký problém byl - rozbrečí. Ale žádné strachy nejsou potřeba, s dětmi vždy chodí andělé, kteří je případně ochrání,“ vzkázala Zachová.
Zatímco na pátek a sobotu je už vyprodáno, na neděli pár vstupenek (dospělí 140, děti 70 korun) ještě v pátek v poledne k dostání bylo. „Skupiny máme po 40 lidech, někdy někteří přihlášení nedorazí,“ zmínila Zachová.