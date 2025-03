Slib se plní po 35 letech. Brodská škola se konečně dočká venkovního hřiště

„Minulý týden vypršela lhůta pro podání námitek, nyní jsme vyzvali firmu, jež zvítězila ve výběrovém řízení, k podpisu smlouvy. Rádi bychom samotnou stavbu zahájili na počátku dubna,“ informoval vedoucí odboru rozvoje města na havlíčkobrodské radnici Josef Beneš.

Hřiště pro základní školu postaví místní firma Chládek a Tintěra za cenu do 75 milionů korun. Původní, projektantem předpokládané náklady však byly mnohem vyšší. „Cena dle projektové dokumentace byla přes 90 milionů včetně DPH. Vysoutěžilo se výrazně levněji,“ pochvaloval si radní Jan Matějka (TOP 09). Městu s investicí pomůže dotace od Kraje Vysočina.

Za tuto sumu se k nepoznání změní celý prostor mezi pavilony základní školy a Reynkovou ulicí. Už řadu let je zde jedno původně travnaté a dnes spíše hliněné hřiště na fotbal a plácek na basketbal. Místo nich vznikne moderní sportoviště s několika hřišti.

Primárně určena budou pro základní školu, v odpoledních hodinách a o víkendech či prázdninách by je ale mohla využívat i veřejnost. Byl by to stejný model, jako je například na sportovišti u Základní školy Wolkerova.

Ve víceúčelovém areálu budou tři hřiště

Hřiště by se do areálu na Nuselské měla vejít celkem tři. To největší bude víceúčelové určené pro rozličné aktivity od běžného cvičení po míčové hry. Pod ním směrem ke škole má vzniknou speciální workoutové hřiště. Nejblíže budovy s tělocvičnami pak bude kurt na tenis či volejbal.

To vše ale bude doplněno dalšími prvky. V oploceném areálu podél Reynkovy ulice vznikne atletická čtyřdráha určená pro sprinty. Vedle ní je plánován sektor pro skok daleký. O kousek dál pak má být zvláštní výseč pro hody a vrhy.

Promění se i budova kotelny. Ta je rovněž začleněna do projektu. V ní mají nově být šatny a hygienické zázemí. Areál bude doplněn zelení. Součástí díla budou i nová kolmá parkovací stání podél Reynkovy ulice. Vzniknout jich má 32 včetně míst pro dobíjení elektromobilů. Projekt řeší i přeložky sítí a položení nových chrániček.

„Strašně moc se na hřiště těšíme, nemůžeme se ho dočkat,“ svěřila se ředitelka školy Andrea Hubáčková. Kvůli absenci plnohodnotného sportoviště totiž škola místa na venkovní tělocvik hledá, doslova kde se dá. Relativně snadné je to, pokud si jdou děti zahrát fotbal či softbal. To se dá na původně travnatém plácku nad školou.

Na atletickou dráhu nezbyl prostor

Ovšem s atletikou či běháním je to horší. „Běhat chodíme nejčastěji do parku,“ zmiňuje Hubáčková. A není výjimkou, že si škola pronajme atletický areál Na Losích a objedná autobus, který tam děti i s doprovodem odveze. Takto složité manévry by od školního roku 2026/2027 měly odpadnout.

Vedení školy je s projektem a očekávanou podobou sportovního areálu nadmíru spokojeno. Jen jednu maličkost navíc si přálo. Tu se ovšem splnit nepodaří. „Toužili jsme i po atletickém oválu. Ale chápeme, že na něj už nezbyl prostor. Místa tu není moc, navíc je sportoviště ve svahu,“ zmínila Andrea Hubáčková.

22. května 2023

Radost nad tím, že se konečně začne stavět, výrazně převládá. Však s absencí kvalitního venkovního sportoviště se škola potýká už od svého otevření v září roku 1990. Mnohokrát bylo slibováno, některé vize ho dokonce spojovaly s chystanou sportovní halou, která tu dle dávných úvah měla vyrůst. Rodiče dokonce v minulosti sepisovali za vybudování sportoviště petice. Až do nynějška však zůstávalo jen u slibů.

„Hřiště je už několik let vyprojektované, ale dosud jsme se k jeho výstavbě z nejrůznějších důvodů nedostali. To bychom konečně chtěli napravit. Nuselská je jediná škola, která venkovní hřiště pro děti nemá a dlouhodobě tím trpí,“ vysvětloval už předloni na podzim starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Budování nového sportoviště ovšem bude mít dopad na okolí stavby, potažmo na celou školu. Jak konkrétní, zatím není zcela jasné. „Teprve nás schůzky se zhotovitelem o organizaci a harmonogramu stavby čekají. Je nám ale jasné, že okolí školy bude rozkopané,“ řekla ředitelka.

Představitelé města prozatím předběžně počítají s omezením provozu v Reynkově ulici. „Předpokládáme, že vzhledem k budování parkovacích míst bude zaveden jednosměrný provoz,“ konstatoval Josef Beneš. Rodičům, kteří vozí ke škole své děti autem, by mohl situaci komplikovat i případný zákaz zastavení.

Děti na panelové cestě

Zcela jasno dosud není ani o zabrání panelové cesty od sídliště Výšina. Právě po ní ke škole míří stovky dětí. Její část by mohla sloužit jako stavební dvůr či jako přístupový bod na staveniště pro těžší techniku. „Každopádně bude pro děti zajištěn bezpečný koridor ke škole,“ uklidňuje rodiče Beneš.

Vedení města by ty nejtěžší a nejintenzivnější práce chtělo naplánovat na letní prázdniny, kdy se dá v místě očekávat nejmenší pohyb dětí. Hotová by hřiště podle Beneše mohla být už před koncem letošního roku. Nicméně s finálními úpravami zeleně a kolaudací se počítá až v roce příštím. Otevřít by se sportoviště mohlo na letní sezonu. Škola by ho využívala od září 2026.