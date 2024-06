Ani Jihlava, ani Pardubice. Vláda bude jednat na půl cesty, v Havlíčkově Brodě

„Tento den se zapíše do historie města. Dostali jsme se do velice prestižního spolku několika málo měst, v nichž Vláda České republiky kdy zasedala. Moc takových není,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).

Brod si k výjezdnímu zasedání vybral přímo sekretariát vlády. Ministři včetně premiéra Petra Fialy (ODS) toužili na jednání probrat vícero záležitostí týkajících se Pardubického kraje a Kraje Vysočina. A hledali pro to vhodné lokality přímo v regionu.

„Chtěli vybrat neutrální půdu, mimo krajská města, aby se jedno z nich necítilo upozaděno. Havlíčkův Brod nacházející se mezi Jihlavou a Pardubicemi je pro to ideální. Zvláště, když můžeme nabídnout zrekonstruované prostory Staré radnice, nové národní kulturní památky,“ prozradil Stejskal.

Strop vzhůru nohama

Představitelé vlády budou jednat v takzvaném Havlíčkově sále. Jedná se o jednu z větších síní otočenou směrem do náměstí. V minulosti právě v ní sídlilo dětské oddělení krajské knihovny. Po rekonstrukci je vyvedena v cihlově červené barvě.

6. června 2024

Velkou zajímavostí sálu je strop. Při opravách dělníci odkryli původní jemně zdobené dvanáctimetrové trámy ze 17. století. Projektant se je rozhodl zachovat. Protože ale byla potřeba strop zvýšit, nechal akustické panely instalovat až nad ně. Strop je v Havlíčkově sále tak v podstatě „vzhůru nohama“.

Klíčová témata? Doprava a elektrárna

Na zasedání se členové vlády budou věnovat například zajištění zahraničních zaměstnanců pro český pracovní trh. Velký prostor ale dostanou právě témata, která se Vysočiny nebo Pardubického kraje úzce dotýkají. Ministři budou mluvit o dopravní infrastruktuře v obou krajích, posoudí socioekonomické dopady dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech a proberou dotační programy Ministerstva životního prostředí realizované v Kraji Vysočina.

Že je jedním z hlavních témat jednání doprava, velmi kvituje místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09). Věří, že dojde i na řešení jihozápadního obchvatu města. Ředitelství silnic a dálnic pro něj už druhým rokem hledá nejvhodnější trasu z navržených variant.

„Probíhá posuzování variant z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Nicméně některé varianty zasahují i do katastrů dalších obcí, což by mohlo znamenat zdržení přípravy, ale zároveň možné finanční úspory. Budeme moc rádi, pokud vláda tuto výstavbu podpoří,“ konstatoval Honzárek.

Další dopravní opatření, zejména vzhledem k dostavbě dukovanské jaderné elektrárny, chce starosta města probrat na osobní schůzce s premiérem Petrem Fialou. Na zhruba půl hodiny by se měli setkat na kávě ještě před jednáním vlády.

„Havlíčkův Brod leží na trase, kudy budou přepravovány nadměrné komponenty do Dukovan. S tím souvisí celá řada příprav a dopravních opatření. Některé z nich dopravu ve městě výrazně ovlivní,“ říká Zbyněk Stejskal a zmiňuje například chystanou demolici a stavbu nového mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici.

Fiala s Kupkou se podívají na dálnici

Jednání vlády v Havlíčkově Brodě využijí i mnozí ministři k setkáním a návštěvám přímo v regionu. Téměř všichni mají na Vysočině či v Pardubickém kraji dopolední program.

Například premiér Fiala a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se podívají na kontrolní den na stavbě dálnice D35 u Vysokého Mýta. Dvojice ministrů pro územní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) zavítají na stavbu dostupného bydlení ve Žďáře nad Sázavou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) má v plánu jednání s menšími a středními podnikateli v Pacově, Žirovnici a na rekonstruovaném zámku v Kvaseticích u Havlíčkova Brodu. Ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek stráví dopoledne na pracovišti Akademie věd v Telči a ve Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

„Rádi bychom s panem ministrem probrali celkovou situaci ve školství, přijímací zkoušky na střední školy a platy nepedagogických pracovníků. Uspořádáme i besedu pana ministra se studenty,“ líčí očekávanou návštěvu ministra školství Mikuláše Beka (STAN) ředitel havlíčkobrodského gymnázia Hynek Bouchal.

„Je to pro naši školu velká událost. Za ty roky, co jsem ve funkci, je to teprve druhý ministr. Jen před dvanácti lety jsme přivítali ministra spravedlnosti,“ dodal ředitel školy.

19. května 2023

Část programu má Bek shodnou s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), společně zavítají na Zemědělskou akademii do Humpolce. Poté Výborný bude pokračovat do Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a na jeho pokusná pole u Valečova.

„Panu ministru bychom rádi ukázali naše pokusy se závlahou a ochrannými přípravky. V Brodě se pak podíváme do genové banky brambor a pohovoříme o financování výzkumu a poradenství,“ nastínila zástupkyně ředitele ústavu Jaroslava Domkářová.