Havlíčkův Brod postaví pro potřebné třípatrový dům se třinácti byty

„Jsme rozhodnuti dům postavit. Ucelíme tím sídliště na Rozkoši, kde budou obdobně zaměřené tři nové bytovky vedle sebe,“ informoval místostarosta Vladimír Slávka.

Nová třípatrová stavba by měla mít celkem třináct bytů. Jeden, z celého domu největší, si chce město ponechat pro klasické nájemní bydlení. Zbylých dvanáct by se mělo stát dočasným domovem potřebných.

„Byty budou mít plochu kolem 45 metrů čtverečních a po omezenou dobu maximálně tří let zde budou moci bydlet matky samoživitelky s dětmi, senioři,“ popsal Slávka.

O přidělování bytů, za něž by se měl platit nižší nájem, bude rozhodovat vedení města. Smlouvy budou na dva roky s možností prodloužení o jeden rok. Poté budou muset nájemníci odejít a byt získá jiný zájemce.

Stavba tohoto bytového domu by měla vyjít zhruba na 32 milionů korun. Radnice žádá o státní dotaci, která by mohla pokrýt až 18 milionů. „I pokud by dotace nevyšla, jsme rozhodnuti dům postavit sami za vlastní náklady,“ ujistil Vladimír Slávka.

V letošním roce by vedení města mělo rádo zpracovanou veškerou dokumentaci. Se stavbou samotnou by chtělo začít v roce příštím. Počítá s tím, že výstavba by trvala jednu, maximálně dvě stavební sezony.