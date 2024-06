Loni to vypadalo, že psí útulek v Brodě skončí. Teď je o něj velký zájem

„Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo zlepšit provoz útulku. Jako klíčová se ukázala spolupráce s veterinární správou pro okres Havlíčkův Brod a okolními obcemi. Díky těmto krokům se nám podařilo zvýšit počet pejsků, kteří u nás nacházejí dočasný domov,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Útulek pro psy v okrajové místní části Mírovka provozuje právě město prostřednictvím svých Technických služeb. Zkraje loňského roku se dal počet ubytovaných psů spočítat na prstech jedné ruky. Radnice proto začala vážně přemýšlet o zrušení útulku.

„Počet psů zde byl tak nízký, že bylo ekonomicky nevýhodné provoz dál držet,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Václav Lacina.

Vedení města však přišlo s myšlenkou předat starost o psy soukromé veterinární klinice sídlící v Žižkově ulici v centru města. Ta by prakticky zajišťovala službu pro město na klíč, za což by od radnice dostávala zaplaceno.

Proti takovému záměru se ale začali bouřit pejskaři i lidé bydlící poblíž veterinární kliniky. Obávali se nadměrného hluku a štěkotu v centru města. Tvrdili, že do takových míst větší množství psů nepatří. Namítali i to, že se u psů budou sloužící veterináři střídat, což zvířatům zrovna nepomůže. Petici proti záměru podepsalo přes šest stovek lidí.

Obrat na konci loňského léta

Obrat po několikerém odložení stěhování útulku nastal na konci loňského léta. „Stahujeme žádost o stavební povolení, zůstává i zaměstnankyně, která se v Mírovce o psy starala. Útulek stěhovat nebudeme,“ oznámila tehdy místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

„K přestěhování útulku se nám sešlo obrovské množství vesměs negativních reakcí. Celý proces provázelo velké množství požadavků, které jsme museli splnit. Když se přidala i nutnost přeměnit část veterinární kliniky ve sklad krmiva pro psy, rozhodli jsme se kvůli náročnosti záměr zrušit. Problémů bylo už moc a toto byla poslední kapka,“ vysvětlovala tehdy Rothbauerová.

Dnes se zdá, že lépe to snad ani dopadnout nemohlo. Útulek v Mírovce je naplněn, Technické služby chystají jeho úpravy a rozšíření, dokonce přijaly novou pracovní sílu. „Při takovém množství psů, z nichž někteří mohou být problémovější, už by na to jeden člověk nestačil,“ poukázal Lacina.

Až desetinásobek klientů

To hlavní ale podle zástupců vedení města spočívá v něčem trochu jiném. Radnici se podařilo navázat spolupráci s několika subjekty, které začaly útulek využívat. A Technické služby z toho mají určitý zisk a na provozu útulku neprodělávají. „Město navázalo užší spolupráci s veterinární správou pro okres Havlíčkův Brod a zejména s okolními obcemi. Ty začaly služeb útulku pro odchycené psy více využívat,“ objasnila mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Nevoralová.

A tak zatímco před rokem se útulek staral obvykle o dva až tři psy, dnes je to desetinásobek. Na počátku minulého týdne v něm bylo jednadvacet psů a sedm štěňat. „Tato štěňata jsou výsledkem úspěšné péče a dobrých podmínek, které útulek poskytuje,“ podotkla mluvčí.

Bude i psí hotel

Podle Václava Laciny má část kapacity útulku k dispozici veterinární správa. Ta sem umísťuje odebrané týrané či jinak zanedbávané psy z velmi širokého okolí. „Dřív se tito psi vozili jinam, ale někteří poskytovatelé s touto službou skončili,“ řekl ředitel Technických služeb.

Okruh činnosti chce brodský útulek dále rozšiřovat. Pokud vše půjde dobře, začne v dohledné době nabízet i služby psího hotelu. Čtyřnohého miláčka si do něj budou moci za příslušný poplatek odložit třeba majitelé, kteří se budou chystat na dovolenou, kam psa vzít nemůžou. Sloužit začne v době, až Technické služby dokončí oddělení prostor pro útulek a hotel. Nabídnout by měl místo pro přibližně pět psů.

„Věříme, že nový koncept fungování útulku přinese další pozitivní výsledky a že se nám podaří najít nové domovy pro co nejvíc pejsků. Jsme připraveni pokračovat v naší snaze poskytovat kvalitní péči všem zvířatům, která potřebují naši pomoc,“ vzkázala Marie Rothbauerová.