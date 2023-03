Brod prodá budovu bývalé obchodní akademie Charitě, využití hledala 14 let

Opětovně využít prázdnou budovu se vedení Havlíčkova Brodu snaží od roku 2009. Tehdy historickou stavbu na křižovatce ulic U Trojice a Boženy Němcové po sloučení s Hotelovou školou opustila střední škola s ekonomickým zaměřením. Od té doby areál marně hledá využití.

Až loni se o budovu přihlásila Oblastní charita Havlíčkův Brod. Zastupitelé jí během série jednání vyšli vstříc a loni v létě její nabídku schválili. Tento týden přidali i finální dohodu a potvrdili ji přijetím smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Právě tento dokument Charita potřebovala, aby mohla zažádat o dotace.

„Budova stále zůstává v majetku města. Charita má dva roky na obstarání finančních prostředků. Pokud je získá, dojde k převedení vlastnických práv. Pokud ne, zůstane budova městu,“ popsala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) dohodu, kterou posvětil městský právník.

Ta se nerodila lehce. Vedení města mělo původně trochu jinou představu, stejně tak trochu odlišně chtěla postupovat i Charita.

„Původně jsme chtěli prodat budovu rovnou a ve smlouvě formulovat záruky. To ale Charita odmítla,“ dodala místostarostka.

Nakonec Charita přišla se svou verzí, která na jednáních s představiteli radnice doznala konečnou podobu.

Charita budovu zaplatí ve třech splátkách

Zástupci Oblastní charity hned v úterý s vedením města podepsali smlouvu o budoucí kupní smlouvě. „Přiložíme ji k žádosti o dotace, která se momentálně zpracovává. Věřím, že uspějeme,“ vyjádřila se ředitelka Charity Veronika Vašíčková.

Areál by Charita měla získat za cenu 11,2 milionu korun. Zaplatí je ve třech splátkách rozdělených do dvou let. Peníze městu začne posílat až poté, co získá patřičné dotace.

Do budovy bývalé obchodní akademie hodlá Oblastní charita nastěhovat prakticky veškeré své aktivity, které v Brodě má. Pod jednou střechou by tak nabízela všechny sociální služby, středisko by zde měly služby terénní, ale i třeba občanská poradna, půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnické centrum či archivy a sklady.

Na projektu Charita pracovala celý uplynulý rok. Letos v lednu ho schválili brodští radní. Podle něj čeká bývalou obchodní akademii rekonstrukce za zhruba osm desítek milionů korun. Týkat se bude prakticky výhradně interiéru budovy.

„Z venku zůstane stejná. Památkáři nám žádné zásahy do pláště nepovolili, není možné budovu ani zateplit,“ podotkla Vašíčková.

Je potřeba aspoň 30 milionů

Dělat se bude jen nová fasáda a vyměněna budou okna. Veškeré ostatní práce se odehrají uvnitř. Nutné bude vybudovat výtah, pozmění se i některé místnosti. Zásadní prvky, jako schodiště, podlahy, stropy i největší stupňovitá posluchárna, by měly zůstat zachovány. U budovy vznikne parkoviště pro dvacet aut.

Kdy rekonstrukce začne, je podle Vašíčkové závislé na přiznání dotací. Samotné stavební práce by měly trvat rok. „Pokud by to šlo dobře a získali jsme ihned celou částku, mohli bychom budovu využívat od roku 2025 či 2026. Je ale možné, že dostaneme méně. Pak bychom se stěhovali postupně,“ dodala s tím, že Charita potřebuje minimálně 30 milionů.

Pro schválení smlouvy o kupní smlouvě s Charitou zvedlo ruku 19 zastupitelů z třiadvaceti přítomných. Proti se vyslovili jen Veronika Prchalová (SNK Broďáci) a Pavel Duben (SPD). Hlasování se pak zdržel místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) a jeho stranický kolega v radě města Jan Matějka. „Shoda byla velká, pro hlasovala výrazná většina zastupitelů,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Veronika Prchalová, ředitelka sousední Základní školy Štáflova, prodat budovu Charitě odmítá dlouhodobě. Když se pro ni léta nedařilo nalézt využití, začalo město připravovat projekt, který by bývalou obchodní akademii svěřil pod správu právě základní škole Štáflova.

Pro školu, jež je naplněna po okraj kapacity, mělo vzniknout detašované pracoviště. „Obchodní akademie spadá do sourodiny školských zařízení v klidové části města. Je to historická školní budova, která má sloužit potřebám vzdělávání, nikoliv jako sklady a kanceláře. Vzhledem k naplněnosti sousední základní školy se rozhodnutí zastupitelů nedívá do budoucnosti,“ namítá Prchalová.

Výhrady má i k nízké ceně. „Rodinné domy se ve městě prodávají za sedm osm milionů korun. Prodat tak cennou a velkou budovu v centru na okraji parku za jedenáct milionů mi přijde velice málo,“ pravila.

Budoucnost už není věcí města

Rozhodnutím zastupitelů podle starosty Stejskala skončilo téměř čtrnáctileté úsilí o hledání využití budovy. „Do převzetí budovy Charitou budeme zajišťovat jen tu nejzákladnější údržbu. Jinak už budoucnost nemovitosti není záležitostí města,“ podotkl.

V minulosti žádné záměry s obchodní akademií nevyšly. Dlouhodobý pronájem pro vzdělávací institut ani pozdější prodej se nezdařily, nenašel se zájemce, který by představám radnice vyhovoval. Objevily se nápady ze školy vytvořit byty, muzeum, krajskou knihovnu či domov pro seniory. Všechny ale byly z nejrůznějších důvodů zamítnuty.