Semafory zbrzdí řidiče na brodském obchvatu, jeden bude pouze pro chodce

„Bude se jednat o takzvaný poptávkový semafor. Bude stát u přechodu pro chodce a bude určený pouze pro ně. Navázán bude na světelnou signalizaci u křižovatky obchvatu s Masarykovou ulicí,“ popsal havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Poptávkový semafor bude takový, na kterém bude neustále svítit červená pro chodce a zelená pro vozidla. V případě, že někdo bude chtít silnici přejít, zmáčkne tlačítko a v době, kdy budou řidiči stát na červenou u velké křižovatky, se i na tomto přechodu barvy přepnou.

Nový přechod se semaforem by měl být umístěn u křižovatky obchvatu s ulicí Na Výšině. Podle Honzárka je právě v těchto místech potřebný. „Lidé tudy chodí do menší čtvrti rodinných domů za obchvatem i do motoristických provozoven. Bude to zároveň jedna z hlavních přístupových cest ke garážím, které za obchvatem mají obyvatelé sídliště Výšina,“ prozradil místostarosta Honzárek.

Mění se řadicí pruhy i světla

Pro tisíce řidičů to ovšem bude znamenat další nepříjemné zastavení a zdržení při projíždění havlíčkobrodského severovýchodního obchvatu. Na jeho dvou kilometrech tak budou hned čtvery semafory.

Při cestě od Kolína budou první hned na křižovatce v Masarykově ulici, kde budou vozidla na obchvat odbočovat vlevo. Celá tato křižovatka v současné době dostává novou podobu. Mění se řadicí pruhy, ostrůvky a vyměněna budou i světla.

„Prioritní se stane průjezd od Kolína na obchvat a opačně. V takovém režimu budou nastavené i nové semafory,“ popsal už dříve starosta města Zbyněk Stejskal. „Hlavní dva proudy budou směřovat od Kolína na obchvat,“ doplnil ho nyní Libor Honzárek.

Jen o pár desítek metrů dál bude následovat již zmíněný přechod pro chodce se světelnou signalizací. A za dalších 300 metrů pod kopcem bude světly osazená křižovatka s Chotěbořskou ulicí.

„Semafory na ní jsou nutnost. Při očekávané hustotě provozu by nebylo možné při cestě od Chotěboře obchvat přejet ani zatočit vlevo,“ vysvětluje Honzárek.

Instalace signalizace na této křižovatce se chýlí k závěru. Zda budou semafory spuštěny ještě před otevřením jihovýchodního obchvatu ve druhé půlce prosince, však není zatím jasné.

Jak ale upozornil brodský starosta Stejskal, semafory na této křižovatce budou pouze dočasně. „Až dojde k vybudování přeložky části severovýchodního obchvatu na nový most, stane se tato křižovatka mimoúrovňovou. Navíc v trase dnešního severovýchodního obchvatu už nebude žádný provoz. Semafory tudíž nebudou potřeba a budou demontovány,“ pravil. Budovat přeložku stávajícího obchvatu chce Ředitelství silnic a dálnic v horizontu zhruba sedmi až deseti let.

Lokalita, která se rozrostla

Čtvrté semafory na severovýchodním obchvatu budou na křižovatce s Kyjovskou ulicí. Celá tato lokalita se v posledních letech významně rozrostla, funguje jako průmyslová zóna. Přes obchvat tudy jezdí i chodí pracovníci a návštěvníci celé řady firem.

Instalace této světelné signalizace dosud nezačala. A není jisté, zda se tak stane do prosincového otevření jihovýchodního segmentu obchvatu. „Semafory budou instalovány během zimy. Je možné, že to stihneme už v listopadu či prosinci, může se ale stát, že k tomu dojde až po Novém roce,“ neurčitě odpověděl Honzárek. „Dobře víme o kritice řidičů, že semafory ještě více zbrzdí a zdrží dopravu na obchvatu. Bohužel to ale nelze řešit jinak. Pokud by semafory nebyly, nebylo by možné obchvat přejet nebo vyjet z vedlejších ulic,“ podotkl brodský místostarosta.

Stále více je patrné, že ze severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu je dvacet let po jeho otevření běžná vnitroměstská komunikace. Ostatně, že se nejedná o plnohodnotný obchvat, se nahlas říkalo už v době jeho otevření. Už tehdy se často označoval spíše za průchvat. Toto slovo vůbec neměl rád tehdejší starosta Brodu a velký obhájce obchvatu Jaroslav Kruntorád.

Kritikou vedení severovýchodního obchvatu v minulosti nešetřila ani dnes již bývalá vedoucí jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová. „Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ opakovaně prohlašovala.

Po otevření jihovýchodního segmentu by se doprava na severozápadním obchvatu mohla až zdvojnásobit. ŘSD se na to už několik měsíců pečlivě připravuje. „V loňském a letošním roce bylo postaveno šest nových úseků protihlukové stěny. Zároveň byl položen nový povrch,“ přiblížila mluvčí organizace Nina Ledvinová.