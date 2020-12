Brod kvůli energetikům o rok odkládá plánovanou opravu Kyjovské ulice

„Je to tak, usnesení zastupitelstva jsme museli revokovat a opravu Kyjovské ulice skutečně posunout do roku 2022,“ potvrdil místostarosta Libor Honzárek.

V problémech je nyní město nevinně, nemůže za ně. Za odložením investice za plánovaných 31 milionů korun stojí energetická společnost ČEZ.



„Vzkázali nám, že se nestihnou projekčně ani personálně připravit na rekonstrukci svých sítí pod ulicí a požádali o přesunutí investice do roku 2022,“ vysvětlil Honzárek.

Kompletně opravit v příštím roce ulici, aby ji následující rok rozkopali energetici, není možné. A tak město muselo chtě nechtě souhlasit.

Zástupcům brodské radnice to však přineslo nečekané komplikace. Kyjovskou ulici chtěli mít opravenou předtím, než bude spuštěn provoz na momentálně budovaném jihovýchodním obchvatu. Počítá se totiž s tím, že poté vzroste intenzita provozu i na obchvatu severovýchodním. A právě upravit křižovatku této části obchvatu s Kyjovskou ulicí bylo stěžejní částí rekonstrukce.

„Netěší nás to, ale i tak jsme přesvědčeni, že to stihneme. Jihovýchodní obchvat má být zprovozněn až v závěru roku 2022. Navíc už nyní na jeho stavbě došlo ke zdržení, a může se tak stát, že se po nové silnici začne jezdit až v roce 2023. Když začneme hned na začátku roku, budeme mít na Kyjovskou ulici času dost,“ míní Honzárek.

Stavba obchvatu má dvouměsíční zdržení

Že na stavbě obchvatu došlo ke zdržení, potvrdila i ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová. „Zpoždění tam opravdu je. Za uznatelné však považujeme jen v řádu dnů, dodavatelská firma by ho měla z velké části dohnat,“ řekla.

„Po roce od slavnostního zahájení stavby je prostavěno zhruba jen devět až deset procent,“ prohlásil Honzárek. Neoficiálně se hovoří o zpoždění i více než dvouměsíčním.

Už na počátku stavby se práce zdržely kvůli ochraně živočichů, kteří se v trase nové silnice vyskytovali. Další zpoždění mají na svědomí nečekané ekologické nálezy. V části trasy budoucího obchvatu se nejprve našel azbest, patrně pozůstatky středověké hornické činnosti.

Další komplikací bylo objevení pozůstatků po havárii ropovodu z roku 1980. „Nějaký čas trvalo vypracování plánu, jak se bude postupovat. To už je v tuto chvíli hotovo a začíná samotný odvoz kontaminované zeminy. Ta musí být uložena na určených skládkách, které se nenachází v tomto regionu,“ prozradila Tesařová.

Podle ní stále platí termín zprovoznění jihovýchodního obchvatu na konci roku 2022. „Věřím, že závažnější problémy už se neobjeví. I když u takto velké stavby člověk nikdy neví,“ poznamenala.

Nelehké může pro dodavatelskou firmu být i vypořádání se s pandemií koronaviru. Na stavbě jsou třeba specialisté z nejrůznějších stavebních oborů. A pokud ty zasáhne nemoc či karanténa, může dojít k dalšímu zpoždění.

Kyjovská ulice by se mohla dočkat semaforů

Paradoxně by takové situace havlíčkobrodské radnici, jakkoliv na urychlenou výstavbu obchvatu tlačí, pomohla v Kyjovské ulici. Ta nejen, že dostane nový povrch, upraveno má být i její křížení s obchvatem. Na křižovatce by mělo vyrůst nové značení a uvažuje se, že by byla opatřena semafory.

O tom, že Kyjovská ulice dostane při rekonstrukci před Havlíčkovou přednost, rozhodli zastupitelé letos v červnu. Argumentovali právě nutností práce dokončit před zprovozněním obchvatu.

Havlíčkova ulice, která rovněž patří k nejzanedbanějším ve městě, vede k nemocnici a projíždí jí vozy městské hromadné dopravy, se měla opravovat o rok později. Z tohoto postupu je ale jasné, že v roce 2022 se na ni nedostane. Rekonstrukci obou ulic vedení města sečetlo na celkem 94 milionů. Je více než pravděpodobné, že se nebude chtít pouštět do dvou obdobných a takto velkých investic najednou.