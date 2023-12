Havlíčkův Brod zvažuje zavést třicítky v okolí škol a školek, ty to vítají

„Mnoho rodičů i zaměstnanců jednotlivých škol má pocit, že se kolem míst, kde se ve velké míře pohybují děti, jezdí příliš rychle. Obrací se na radnici, zda by bylo možné se situací něco dělat,“ vysvětluje havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Ve vedení města se proto objevila myšlenka na snížení rychlosti u všech mateřských a základních škol na 30 kilometrů v hodině. Radnice nyní nechá záležitost prozkoumat expertním týmem, který navrhne konkrétní řešení.

„Chceme k pocitu bezpečí dětem, rodičům i pracovníkům škol pomoci. Ale zas to nemůže být na úkor bezpečnosti a plynulosti provozu. Necháme to na expertech, jak si se zadáním poradí,“ podotkl Honzárek.

Prudký kopec v ulici Prokopa Holého

V souvislosti se snížením rychlosti se nejvíce hovoří o ulici Prokopa Holého. Ta je jednou z hlavních příjezdových tras z největšího brodského sídliště Žižkov. Projíždí jí i autobus městské hromadné dopravy.

Ulice ve směru do centra města vede z prudkého kopce. Není neobvyklé, že se tudy motoristé řítí i mnohem rychleji než povolenou padesátikilometrovou rychlostí. Přitom projíždějí přímo kolem brány do areálu mateřské školy. Pokud by z ní vyběhlo malé dítě, mohlo by dojít k tragédii.

„Omezení rychlosti by bylo vhodné řešení. Zvláště právě v ulici Prokopa Holého. Mnozí řidiči tu jezdí velmi rychle. Jsou chvíle, kdy je to tu skutečně nebezpečné,“ souhlasí s nápadem ředitelka městských mateřských škol Korálky Štěpánka Sýkorová.

Zkušenost s vážnou nehodou

Záměr se zamlouvá i představitelům ZŠ a MŠ Konečná. Také přímo kolem nich vede frekventovaná komunikace, na níž není žádné omezení rychlosti. Na řidiče tu ale číhá vyvýšený přechod pro chodce, který by měl plnit funkci retardéru.

„V minulosti se tu i přesto stala poměrně vážná nehoda. Takže jakékoliv omezení rychlosti před školou bychom přivítali. Byť půjde jen o dopravní značku, kterou se ne každý řidič bude řídit,“ podotkl pracovník školy, jenž nechtěl být jmenován.

Kde všude by třicítka mohla být, určí experti ve svém posudku. Nakonec budou záležitost posuzovat příslušné správní úřady, vyjádření bude potřeba i od policie. Je pravděpodobné, že v některých místech by další značka byla zbytečná.

Třicítka by mohla přibýt například v ulici Reynkova. Ta prochází kolem základní školy v Nuselské ulici, odděluje ji od velkého sídliště Výšina. Právě z něj míří množství dětí. Na ulici nedaleko školy jsou momentálně dva retardéry, omezení rychlosti ale chybí.

Řada míst je už nyní bezpečných

Naopak zbytečná by nová značka byla u základních škol Wolkerova nebo Štáflova. V obou už třicítka nyní platí. Štáflova ulice je začleněna do zóny v centru města, Wolkerova pak do obytné zóny sídliště Pražská.

Do stejné zóny s maximálně třicetikilometrovou rychlostí patří i obě mateřské školy v Zahradnického ulici. Málokdo to ovšem ví. Přímo u školek značka připomínající omezení není, nachází se na okraji sídliště téměř 600 metrů daleko.

U základní školy V Sadech je pak jakékoliv omezení zbytečné. Kolem školy žádná komunikace pro motorová vozidla nevede. A například mateřské školy Nad Tratí, Nádražní nebo Příčná stojí u křižovatek, kde řidiči dávají přednost.

I když… „Brali bychom, kdyby byl Příčnou ulicí zakázán průjezd. Kdo nejede přímo do ní, neměl by do ní ani vjíždět. Takoví řidiči si ji pletou s dálnicí,“ podotkla Štěpánka Sýkorová.

Třicítka by se dle Honzárka neměla týkat středních škol. „Tam už to není potřeba. Mládež ví, jak se chovat na ulici, z areálu nikdo bezmyšlenkovitě neběhá jako v případě mladších dětí,“ doplnil místostarosta.

Pokud se tak vedení města rozhodne a dostane patřičná povolení, mohla by se rychlost začít na vybraných místech omezovat v příštím roce. „Počítáme, že do konce tohoto roku bychom podklady pro konečné rozhodnutí mohli mít,“ dodal Libor Honzárek.