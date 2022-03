Prodávanou chatu město běžencům nenabídne, je to prý nedůstojné bydlení

Starší chatu, která je 120 kilometrů daleko od Brodu, jen před pár měsíci nabídl Brod k prodeji. V minulosti tam na pobyty jezdily školy a kroužky.

V poslední době je však chata podle nejužšího vedení města brodskými školáky nevyužívaná. Kvůli nutnosti výrazných investic proto zastupitelé nedávno odhlasovali záměr nemovitost prodat.

„Navrhuji zrušit prodej chaty Doubravanky ve Zdobnici a nabídnout její využití pro uprchlíky z Ukrajiny,“ napsala v sobotu dopoledne na svůj facebookový profil Mojžyšková. Ona sama od počátku s prodejem chaty nesouhlasila.

Svým příspěvkem okamžitě rozproudila diskusi, do níž se zapojil i místostarosta a koaliční partner v jedné osobě. Zbyněk Stejskal si naopak za prodejem chaty stojí. Tvrdí, že nejde o žádný nesmyslný prodej, jak je mu vyčítáno, ale o zbavení se nepotřebného majetku.

Místo, kde dávají lišky dobrou noc

Využití pro ukrajinské uprchlíky by v případě Doubravanky bral až jako poslední možné řešení.

„Je to nedůstojná ubytovna daleko od škol a práce,“ vysvětloval. V chatě je sice zhruba 18 dvou až pětilůžkových pokojů, ale také společné sociální zařízení. Kvalitou a vybavením chata připomíná turistické ubytovny z druhé poloviny minulého století.

„Doporučil bych to, jen pokud by selhávalo důstojné bydlení ve městech, kde můžou děti začít chodit do školy a rodiče hledat práci,“ dodal Zbyněk Stejskal. Místo toho navrhoval poskytnout uprchlíkům byty.

„V současné době je poptávka ambasády po bydlení pro více osob na jednom místě. Možná to souvisí s délkou bezvízového pobytu v schengenském prostoru. Chtějí velkokapacitní zařízení,“ kontrovala Mojžyšková.

„Je úplně mimo odvézt běžence do končin, kde lišky dávají dobrou noc. Běženci z Ukrajiny tu budou dlouho a někteří se budou chtít i integrovat. Tudíž je potřeba je ubytovávat tam, kde dostanou jednak potřebnou pomoc, ale i možnost zapojení se do pracovního procesu,“ vmísil se do diskuse předseda regionálního výboru TOP 09 Martin Sedlák.

Diskuse se po jeho příspěvku stočila na téma, v jakém stavu chata je, proč to tak je, zda je prodej jediné správné řešení i na prostory využívané k volnočasovým aktivitám v Brodě. Uprchlíci z Ukrajiny rázem přestali být důležití.

Uprchlíkům rezervovali 18 městských bytů

Havlíčkův Brod jim však pomůže. A stane se tak, jak zmiňoval ve svém příspěvku místostarosta Stejskal. Rada města v pondělí rozhodla stáhnout z nabídky pronájmů celkem 18 městských bytů a rezervovat je pro lidi z Ukrajiny prchající před válkou. Třináct z nich je k dispozici okamžitě, zbylé budou po dokončení rekonstrukce během několika měsíců.

„Chtěli bychom tam nastěhovat lidi s vazbami na Havlíčkův Brod. Nejlépe rodiny Ukrajinců, kteří už zde mají nebo měli pracovní místa. Zatím monitorujeme zájem,“ prozradil po jednání rady města Zbyněk Stejskal.

Na záměru prodeje Doubravanky se ani po víkendové diskusi a pondělní radě města nic nemění. Chatu dál město nabízí. Za stavbu ve Zdobnici pocházející z 30. let minulého století s nutností modernizace požaduje 8,5 milionu korun. Zájemci mohou nabídky podávat do konce května.