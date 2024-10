V žebříčku miliardářů jsou i podnikatelé z Vysočiny, nejvýš majitel Agrostroje

„Majitel Agrostroje má velké plány ve Spojených státech. V Kansasu staví výrobní závod za 2,5 miliardy korun. Ten bude zároveň novou centrálou společnosti KMW, kterou pelhřimovská firma získala v rámci akvizice německé skupiny Stoll,“ uvádí Forbes.

Vedle Agrostroje, jenž vyrábí produkty pro přední výrobce zemědělských vozidel a nákladních aut, spadá do holdingu také ČAD Blansko, Moravská Agra nebo Spa Resort Lednice.

Na 75. místě s hodnotou majetku 6,6 miliardy korun je jihlavská Kateřina Kratochvílová s rodinou a jejich hlavní firmou ICOM transport. „Jihlavské firmě se loni podařilo růst v klíčových segmentech – autobusové a nákladní dopravě. Letos například masivně investuje do výstavby logistického areálu,“ popsal magazín. Pro dopravní gigant pracuje přes 1 400 lidí.

Hned za Kratochvílovými skončila na 76. místě s hodnotou majetku 6,5 miliardy korun Lucie Večeřová s rodinou a jejich firmou Agro Měřín. Lucie Večeřová převzala vedení firmy od svého otce Gabriela Večeři v březnu loňského roku. „Firma má 1 300 zaměstnanců a hospodaří na patnácti tisících hektarech pozemků. V letošním roce ve společnosti vkládají své úsilí zejména do zemědělské prvovýroby, a to jak do zabezpečení personálního obsazení, tak do investičních projektů,“ shrnul Forbes.

Do skupiny Agro Měřín patří mimo jiné výrobce mléčných produktů Lacrum Velké Meziříčí.