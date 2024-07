Policie hledá další svědky z festivalu, kde se zhroutil stan, shání hlavně videa

Uvnitř se zrovna pohyboval velký počet návštěvníků hudebního festivalu, kteří se přišli schovat před bouřkou. Když je ale pořadatelé vyzvali, aby stan opustili kvůli výpadku proudu, několik se jich v nastalém chaosu zranilo.

„Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Již od začátku provádějí šetření, výslechy množství zraněných, svědků i dalších návštěvníků festivalu, které zároveň aktivně vyhledávají,“ oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Věnují podle ní především pozornost zveřejněným informacím na sociálních sítích a kontaktují další poškozené. Nyní se navíc obracejí prostřednictvím médií na případné nové svědky.

„Aby se na tísňovou linku 158 přihlásili návštěvníci hudebního festivalu, kteří dosud nejsou v kontaktu s policií a mohli by poskytnout informace k situaci, která ve stanu nastala,“ vzkázala Kroutilová.

Přihlásit se mohou jak lidé, kteří utrpěli zranění, tak ti, již byli uvnitř stanu a dostali se ven bez újmy. „Policisté by zároveň uvítali, pokud by se ozvali návštěvníci, kteří situaci uvnitř stanu při nešťastné události natočili, a záznam by poskytli,“ dodala.

Stav zraněných se zlepšuje

Ještě v úterý zůstávali v jihlavské nemocnici tři zranění z Vysočina festu, které osobně přijel navštívit také ředitel firmy Yashica Events Petr Burián, jež hudební festival v Jihlavě pořádá.

„Dobrou zprávou je, že v nejbližší době by měli být i tito zranění propuštěni domů. Cítíme obrovskou vděčnost za zlepšení jejich stavu,“ pronesl.

Dnes už jsou hospitalizovány pouze dvě pacientky. „Jedná se o dvě mladé ženy, dětská pacientka byla propuštěna,“ vzkázala mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová, která k oběma ženám už dříve uvedla: „Jejich zranění jsou těžšího charakteru, mají mnohačetně poranění v důsledku pošlapání, například zlomené žebro, proraženou plíci atd.“

Mnozí návštěvníci Vysočina festu se po jeho nečekaném ukončení ve velkém rovněž dotazují, kde mohou vrátit kelímky, za něž zaplatili zálohu ve výši 70 korun. Některé rodiny jich totiž u sebe mají hned několik.

Těm pořadatelé vzkázali, aby si nádoby ideálně ponechali do příštího ročníku jihlavského hudebního festivalu. Lidé, kteří však trvají na vrácení zálohy hned, mohou donést kelímky v pátek 12. července dopoledne do jihlavského amfiteátru před dětské hřiště.