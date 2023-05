Představení POOL řeší konflikt mužského a ženského světa i mezigenerační vztahy

Pohybově vizuální představení, které bude mít na malé scéně HDJ premiéru ve čtvrtek 18. května od půl osmé večer, vznikalo nejen v Jihlavě, ale také v zahraničí, konkrétně v Baryshnikov Arts Centru v New Yorku.

A právě za oceán POOL vyrazí poté, co se představí divákům v krajském městě.

„Po jihlavské premiéře nás čeká divadelní festival Rehearsal for Truth v New Yorku, pro který vlastně toto dílo i vznikalo, a následně v červnu ještě uvedení v Jersey City v tamním Theater Center. Po českých a slovenských divadlech se pak plánujeme vypravit až další sezonu. Rádi bychom se s POOL také vrátili ještě znovu do Jihlavy,“ popsala autorka Denisa Musilová, jež je uznávanou choreografkou, performerkou a rovněž držitelkou Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina.

Kromě herců je zapojeno i několik panenek

V koprodukčním česko-americkém představení POOL, k němuž složil hudbu jihlavský Aleš Kauer, budou kromě ní účinkovat ještě Mark DeChiazza, Tomáš Rychetský a také desetiletá Adéla Pešoutová. Školačka však s ostatními aktéry v USA nenacvičovala, tato dětská role byla podle Musilové alternována.

„Kromě herců je zapojeno také několik desítek panenek Barbie,“ podotkla choreografka s tím, že právě s panenkami muži v představení pomocí tyčí manipulují po podlaze, podobně jako s koulemi při hraní kulečníku - zde má také původ název POOL, tedy v českém překladu kulečník.

„Pool ovšem znamená i bazén, kdy je člověk vhozen do vody a nezbývá mu nic jiného než plavat. Stejně jako my ženy ve společnosti. Plaveme stále dál a stále dál se i přizpůsobujeme,“ přiblížila Denisa Musilová.

Ve hře je podle jejích slov zaznamenán také mezigenerační vztah matka versus dcera. Starší žena tam předává rady a zkušenosti mladé dívce, aby ji naučila chovat se a orientovat ve světě mužů. Ukazuje se však, že některá břemena si na sebe kladou ženy samy.